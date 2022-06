Decizie istorică luată de Curtea de Apel Bacău. Este primul verdict dat de judecători după hotărârea CCR

Decizie foarte importantă luată de magistrații de la Curtea de Apel Bacău. Judecătorii au pronunțat prima hotărâre definitivă de aplicare a prescripției conform Deciziilor CCR 297/2018 și 358/2022. Judecătorii ies de sub presiuni care îi obligă să țină oamenii în pușcărie fără baza legală. Toate instanțele trebuie să urmeze exemplul Curții de Apel Bacău pentru a nu se ajunge la procese pentru represiune nedreaptă.

Decizie cu mare impact luată de magistrații de la Curtea de Apel Bacău

Practic, se poate spune că „judecătorii de la Bacău au dat o palmă procurorului general al României, Gabriela Scutea, dar și magistraților care au ieșit să susțină că nu vor aplică Deciziile CCR privind prescripția și că vor continuă, practic, să soluționeze spețe după propriile legi și interpretări”, după cum titrează luju.ro.

Sursa citată prezintă în premieră prima Decizie definitivă pronunțată de o instanța din România într-o cauza penală în care judecătorii au făcut trimitere directă la dispozițiile cuprinse în Deciziile CCR privind prescripția, alegând să le aplice cu prioritate, dispunând încetarea procesului penal față de inculpații trimiși în judecată în cazul cărora a fost constatată intervenția prescripției.

Claritatea argumentelor oferite de judecătorii care au pronunțat prima decizie definitivă raportându-se la Deciziile CCR trebuie, din punctul nostru de vedere, să reprezinte îndrumar pentru toți magistrații care au îndoieli cu privire la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor constituționale, in vederea respectării drepturilor fundamentale ale omului.

Explicațiile date de judecători

„În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi al art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal față de inculpatul… pentru infracțiunile de participaţie improprie la fals intelectual, prevăzută de art. 52 al. 2 C. pen. raportat la art. 321 C. pen., fals intelectual prev. de art.321 al.1 din C.p. cu aplic. art.35 al.1 ( 3 acte materiale) , fals intelectual prev. de art.321 al.1 din C.p. cu aplic. art.35 al.1 ( cinci acte materiale) și infracțiunea prev. de art.301 al.1 din C.p. întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale”, este doar un pasaj din motivarea Curții de Apel Bacău prin care încetează procesul penal față de unul dintre inculpați.

Revoluționară soluție a fost pronunță de judecătorii Ovidiu Pralea și Ioana Hanganu de la Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 15081/180/2015 în care, prin Decizia nr. 590 pronunțată în 15 iunie 2022 au reținut intervenția prescripției, conform Deciziilor CCR nr. 297/2018 și nr. 358/2022. În motivarea Deciziei definitive, pe fondul căreia nu vom intră, judecătorii Pralea și Hanganu au reținut că se află în față unei infracțiuni pentru care a intervenit prescripția răspunderii penale, făcând trimitere la „interpretarea deciziilor CCR nr. 297/26.04.2018 și 358/26.05.2022” prin care a fost eliminată „prescripția specială”.

Argumentând soluția, completul format din judecătorii Ovidiu Pralea și Ioana Hanganu CĂ Bacău a punctat că dacă prima Decizie CCR din 2018 privind prescripția a „stabilit că soluția legislativă care prevede că întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedura în cauza din cuprinsul dispozițiilor art.155 al.1 din C.p., este neconstituțională”, cea de-a două a fost cu mult mai clarificatoare, stabilindu-se că întregul art. 155 alin. (1) C.pen. este neconstituțional.

Curtea de Apel Bacău a reținut totodată, raportându-se la cele două Decizii CCR, că aplicarea legii se va face în sensul că „pe perioada cuprinsă între dată publicării acesteia și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice normă, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului de prescripție a răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale”. Ceea ce înseamnă că întreruperea cursului prescripției nu mai putea opera din 2018 până în prezent!

Că atare, Curtea de Apel Bacău a aplicat legea penală mai favorabilă, idicand art.5 al.2 din C.p. și în cazul actelor normative declarate neconstituționale, reținând că „prescripția specială nu operează, iar prescripția răspunderii penale intervine la împlinirea termenului general de prescripție prev. de art.154 din C.p”.