Orice accident suferit în timp ce vă duceți către serviciu sau vă întoarceți de la locul unde vă desfășurați activitate nu va mai fi considerat unul de muncă. Asta prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de Guvern și care are șanse să fie aprobat în perioada următoare. Proiectul de OUG a fost trimis recent, pentru avizare, la Consiliul Economic și Social, după ce a stat în dezbatere publică în partea a doua a lunii octombrie 2020.

Mai departe, documentul urmează să intre curând pe agenda ședințelor săptămânale ale Guvernului, în vederea adoptării, conform avocat.net.

În momentul de față, accidentul de traseu, care este asimilat accidentului de muncă în baza articolului 30 din Legea 319/2006, este atunci când „deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers”.

„Pentru orice se întâmplă pe drumurile publice, șoferul este cel care va răspunde”

În noile condiții, angajatorul nu va mai purta responsabilitatea dacă angajați pățesc ceva pe traseul casă – serviciu.

„Dacă proiectul de OUG va fi adoptat, angajatorul va fi responsabil doar în măsura în care angajatul conduce o mașină a firmei, fiind agent de vânzări, de exemplu, iar mașina pusă la dispoziție nu corespunde din punct de vedere tehnic (de exemplu, nu are reviziile la zi, nu are cauciucuri adaptate sezonului etc.). În rest, pentru orice se întâmplă pe drumurile publice, șoferul este cel care va răspunde, conform Codului rutier.

La fel se va întâmpla și pentru situațiile de accidentare pe traseul domiciliu – serviciu: responsabilitatea va fi a celui vinovat. De exemplu, dacă angajatul a traversat printr-un loc nepermis, el este unicul responsabil de consecințe”, a explicat Daniel Milicescu, managing partner la Eurofin Consult, pentru sursa citată.

Cum se definește accidentul de traseu

Accidentul de traseu este definit astfel:

– un accident survenit în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu și invers, care a dus la vătămarea sau decesul salariatului;

– un accident survenit pe perioada pauzei de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la – – locul unde se ia masa și invers, care a dus la vătămarea sau decesul salariatului;

– un accident care a dus la vătămarea sau decesul salariatului, care s-a petrecut pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde se încasează salariul și invers, dacă acesta este organizat de angajator în afara firmei.