Simona Halep (28 de ani) se gândește să sară, în acest an, peste US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Și asta din cauza problemelor provocate de pandemie. Românca, locul 2 în ierarhia mondială, se gândește la faptul că ar trebui să stea în izolare, dacă se va duce să joace la New York. Așa că ar putea să nu participe la competiția din Statele Unite ale Americii.

„Suntem în mijlocul unei pandemii globale, există riscuri când vine vorba despre călătorit la care se adăugă o posibilă carantină și toate schimbările din jurul turneului, toate acestea mă fac să mă gândesc bine”, a afirmat sportiva din Constanța.

Altfel, Karolina Pliskova, jucătoare din Cehia, a declarat că „La un moment dat trebuie să începem și noi să jucăm din nou. Nu va mai exista o situație normală până nu va apărea un vaccin, chiar și în sezonul viitor vor fi cazuri de oameni bolnavi, așa că trebuie să ne adaptăm cât mai repede la această situație.”

„Cel mai corect ar fi ca toată lumea să poată juca și să existe și calificări. Eu cred că jucătorii care acum spun că nu vor participa se vor răzgândi. Îi înțeleg pe organizatorii de la US Open, dar dacă doar o parte pot călători, nu e corect să se țină”, a opinat și francezul Richard Gasquet.

În timp ce australianul Nick Kyrgios a răspuns tranșant: „Este clar că oamenii din SUA își doresc ca turneul să aibă loc, dar este o dorință egoistă.”

Tenisul se va relua la data de 3 august. La feminin, primele turnee vor fi cele de la Palermo și Charleston. La dtaa de 10 august trebuie să înceapă competiția de la Washnigton, iar în perioada 17 – 24 august ar trebui să se joace la Cincinnati. Începând cu 14 septembrie, se joacă la Madrid, Istanbul și Bol.