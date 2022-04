Decizie de ultimă oră. Un gigant din România renunță la țițeiul din Rusia. Ce soluții a reușit să găsească

Compania Petrom a renunțat la achizițiile de țiței din Rusia, reprezentanții societății anunțând că s-au reorientat spre alți producători. Astfel în unitatea de rafinare de la Petrobrazi va fi prelucrat petrol adus din alte state ale spațiului ex-sovietic, dar și din Africa.

„Din perspectiva țițeiului, noi am ales să nu procesăm țiței din Rusia. Aducem țițeiuri non-rusești, pot să fie și din spațiul ex-sovietic, dar nu rusesc. Ne uităm inclusiv spre Africa de Nord sau de Vest. Avem și oferta de țiței din Kazahstan pe masă, dar toate achizițiile se fac prin biroul nostru de la Londra (OMV Trading – n.red.), care se uită la toate opțiunile pentru achiziții”, a afirmat Radu Căprău, membru al directoratului Petrom responsabil pentru activitatea de rafinare și marketing.

El a făcut o serie de precizări, pe acest subiect, într-o intervenție pentru publicația Economica.net. Potrivit spuselor sale, deși petrolul rusesc se vinde cu discount, compania a decis să nu-l achiziționeze, în contextul războiului din Ucraina. Decizia a fost luată la nivelul conducerii grupului OMV.

„Petrolul din Rusia ar fi fost la discount dar nu cumpărăm. Este un self-sanctioning. A fost decizia noastră și a grupului OMV, și ei merg în aceeași direcție”, a explicat Radu Căprău.

Petrom este singura companie care extrage și petrol din România, dar cantitățile nu sunt suficiente nici: Cantitățile extrase nu ajung nici pentru acoperirea capacității de rafinare a singurei rafinării pe care o deține grupul în România, Petrobrazi. În anul 2021, compania a extras din România 23 de milioane de barili de țiței, adică 3,2 milioane de tone.

Rafinăria de la Petrobrazi are o capacitate de rafinare de circa 4,5 milioane de tone pe an. Astfel, pentru a acoperi necesarul, Petrom importă peste un milion de tone de țiței pe an.

A crescut cererea de motorină

În acest context, Radu Căprău spune că a crescut foarte mult cererea de motorină pe piață, Oficialul Petrom, exclude, însă, o criză a motorinei la nivelul Europei.

„Au crescut cotațiile la diesel, mult peste benzină, în contextul presiunilor regionale, oricum cele două erau decuplate, dar motorina s-a decuplat și mai mult, cererea este mai mare pentru motorină”, a mai spus Căprău, care a spus că nu vede o criză de aprovizionare în România. Anul trecut, potrivit estimărilor sale, s-au importat circa două milioane de tone de motorină”, a precizat oficialul Petrom.

Petrom este cea mai mare companie energetică din Europa de Sud-Est. Compania este controlată de grupul austriac OMV, care deține 50% din titluri, iar al doilea cel mai important acționar este statul român, cu circa 20%. Producția de țiței și gaze înregistrată de Petrom la nivel grupului OMV a fost de aproximativ 47 milioane bep în 2021. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW.

Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a peste 780 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.