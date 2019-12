Ovidiu Burduşa, un român care locuiește în Italia, a fost numit în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. El consideră că experiența sa îi va permite să îi ajute pe românii plecaţi în străinătate.

Ovidiu Burduja este originar din Panciu și locuiește de 17 ani la Roma, el fiind ales în anul 2016 consilier județean în Vrancea, potrivit RADOR.

„Am început de jos, foarte de jos, că mulți dintre concetățenii noștri nevoiţi să își caute un rost departe de țară. A fost greu, dar am reușit să depășesc dificultățile vieții printre străini. În ultimii ani am vrut să întorc ţării mele, județului Vrancea din care provin și orașului natal Panciu, o parte din experiența dobândită în Europa. De aceea m-am decis să mă implic în schimbarea de acasă candidând pentru un post de Consiliu Județean în Vrancea în anul 2016. Am făcut naveta între Roma și Focșani pe cont propriu”, a declarat Ovidiu Burduja.

El va începe activitatea de secretar de stat în luna ianuarie 2020.

„Mă voi folosi de toată experiența acumulată în această perioadă pentru a aduce un plus acestui departament înființat pentru a-i ajuta pe românii de peste granițe, de care mă simt legat sentimental ca fiind parte ai acestei mari şi admirabile comunități românești din diaspora”, a declarat Ovidiu Burduja.

