Decizie de ultimă oră a instanței în cazul lui Rudel Obreja. Văduva pugilistului suferă o nouă înfrângere

Plângerea familiei lui Rudel Obreja pentru încălcarea normelor procesuale și ignorarea hotărârilor CCR a fost clasată. Dosarul de cercetare disciplinară la inspecția judiciară a fost, astfel, închis definitiv, anunță avocatul Adrian Cuculis.

„Practic, singura direcție pe care familia campionului la box o mai are este plângerea împotriva conducerii penitenciarului și a celor ce l-au tratat, însă asta rămâne de văzut dacă urmează a fi făcută”, a mai declarat avocatul.

Văduva lui Rudel Obreja, condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, a lansat acuzații grave în urma decesului acestuia

Boxerul Rudel Obreja a murit pe 12 martie 2023, după ce a pierdut lupta cu o boală necruțătoare, fiind diagnosticat cu cancer la pancreas.

Deși Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația de suspendare a pedepsei, în aprilie 2022, aceeași instituție a revenit asupra deciziei, fostul pugilist revenind în detenție, timp de un an.

Antonia Obreja a povestit că starea fizică a soțului ei s-a deteriorat sub privirile indiferente ale medicilor din penitenciar:

„La aproximativ două săptămâni de la încarcerare au început durerile. Mi-a spus că nu se simte bine, că a fost cabinet și la consult i-a spus că nu are nimic. I se dădeau argumente puerile, i se spunea că poate e din cauza pernei, din cauza saltelei. Medicul a avut un cinism greu de imaginat. Era greu să-l trimită la un spital? Poate nu s-a vrut…

Durerile s-au acutizat după ce a fost mutat în Penitenciarul Jilava. Lucrurile au degenerat. La fiecare vizită, în fiecare săptămână, vedeam că se topește ușor. Începuse să slăbească, spunea că-l doare. El nu era un om bolnăvicios, nu se plângea. Era puternic fizic și psihic. Așa că știam că nu se preface, știam că ce spune era realitatea. Dar nimeni nu-l ascultat. A fost de 9 ori la cabinetul de la Jilava, în 3 săptămâni”.

Băgat la pușcărie pentru că nu a vrut să semneze un denunț mincinos împotriva Elenei Udrea?

Antonia Obreja a lansat acuzații dure și la adresa procurorilor:

„Da, i s-a cerut să o denunțe pe Elena Udrea. Și nu doar pe doamna Udrea. A fost așteptat cu cătușele pe masă la DNA. A fost întrebat dacă a făcut pușcărie, deși nu avea antecedente penale. Credeți că acel procuror nu știa că el nu mai avea?

A denunța înseamnă să știi ceva. El nu a avut nimic de spus pentru că nu a știut. Nu a avut ce să spună. I-a subliniat acest lucru procurorului și i s-a spus «Știm că nu știți, dar vă spunem ce să scrieți». A zis că el nu face așa niciodată. Și probabil au spus «Lasă că îți arătăm noi o lecție».

Vreau să-i apăr demnitatea. A fost demn, curajos și onest. Știți ce mi-a spus? «Nu voi semna niciodată o minciună. Am copiii acasă și nu-i voi mai putea privi în ochi știind că am fost o unealtă a minciunii».

Soțul meu a fost încarcerat de multe ori. A fost arestat preventiv, arestat la domiciliu, a avut interdicții peste interdicții. Chiar dacă nu a fost de acord cu deciziile, a zis «Eu sunt demn și rămân în fața justiției». Dar a rămas în fața eșafodului. Asta nu a fost justiție. El s-a predat de fiecare dată”.

Am fost la Tribunalul Ilfov, iar procurorul de ședință, când noi am spus că are cancer cu metastază, a zâmbit și a zis «Toți au cancer când ajung acolo». Toată lumea a rămas încremenită din cauza acestui cinism”, a mai povestit Antonia Obreja.

Ultimul mesaj al lui Rudel Obreja, înainte să moară, potrivit soției sale, a fost «Să-i ierte Dumnezeu pe călăii mei»”.