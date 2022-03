Decizie de ultim moment! Liderii NATO au făcut totul public. Ce consecințe vor exista pentru invazia din Ucraina

Liderii statelor NATO au convenit, la summitul extraordinar care s-a desfăşurat joi, 24 martie, să-i prelungească mandatul lui Jens Stoltenberg. Acesta va conduce Alianța încă un an, până în 30 septembrie 30 septembrie 2023, au transmis agenţiile internaţionale de presă. Decizia a fost motivată prin contextul generat de invazia Rusiei în Ucraina şi a necesității adoptării unor măsuri pentru consolidarea prezenţei NATO pe flancul de est. Jens Stoltenberg a făcut un scurt comentariu, pe marginea acestui subiect, într-o postare de pe contul său de Twitter.

„Sunt onorat de decizia şefilor de stat şi de guvern ai NATO de a-mi prelungi mandatul de secretar general. În timp ce ne confruntăm cu cea mai mare criză de securitate într-o generaţie, rămânem uniţi pentru ca alianţa noastră să fie puternică şi popoarele noastre în siguranţă”, a reacţionat Stoltenberg pe Twitter.

De menționat că Jens Stoltenberg ocupă acest post din data de 1 octombrie 2014. Ca membru al Partidului Laburist norvegian, el a fost anterior prim-ministru al Norvegiei, pntru două mandate, între anii 2000 – 2001 şi 2005 – 2013.

Jens Stoltenberg se află la cel de-al doilea mandat în fruntea alianței NATO. Actualul secretar general al NATO urma să-și încheie activitatea în fruntea alianței în data de 1 octombrie anul acesta. De la NATO, Jens Stoltenberg urma să se întoarcă în țara sa, ca guvernator al Băncii Centrale norvegiene. Această numire a stârnit controverse la Oslo, în parte din cauza relaţiei sale apropiate cu actualul premier social-democrat Jonas Gahr Store.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 24, 2022