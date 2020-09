„Noi cred că ne protejăm cel mai mult. Eu personal am purtat tot timpul mască şi afară, nu am fost în spaţii aglomerate, dar nu ştiu de unde am luat boala. Măcar mă bucur că nu am transmis decât soţiei mele, din păcate, dar nu am reuşit să infectez pe altcineva”, a precizat Radu Fleacă, decanul Facultății de Medicină din Sibiu.

Decanul Facultății de Medicină s-a infectat cu COVID în urmă cu aproape două luni. El a fost internat la spitalul din Sibiu și s-a vindecat.

Câte cazuri de Coronavirus există în România?

Până astăzi, 22 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 114.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

92.169 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.059 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 599 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 4.503 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.