De unde să luați cel mai ieftin ulei de măsline. Prețurile pe insule

Uleiul de măsline este cu siguranță nelipsit din bagajele românilor când se întorc din vacanță. Drept urmare pe forumurile de Grecia s-au afișat deja prețurile și locațiile de unde au cumpărat turiștii ulei de măsline. ”De la 12 euro litrul, direct din livada de măslini, de la fabrica. Totul pe gustate. Lângă Alexandroupolis, la celebra fabrica de ulei, care a ieșit și pe locul 1 in Grecia”, a scris un turist.

Un altul spune că și Halkidiki s-a mai scumpit acest produs. ”Între Nikiti și Neo Marmaras este un magazin al unui producător, în apropierea unei benzinării. Prețurile încep de la 70euro/5l” a explicat un alt român. Și în Creta uleiul s-a scumpit. ”Depinde de calitate.

Uleiul de măsline, mai scump ca anul trecut

În Creta 5 litri sunt acum 90 euro, 500 ml sunt 10 euro, 1 litru e 20 aproximativ. Ma refer la ulei cu aciditatea trecută pe el. Cele fără aciditate trecută sunt doar pentru gătit și de obicei sunt cu valori mai mari de 0.8” a scris altcineva. Cu toate acestea sunt locații unde uleiul pare să fie mai ieftin.

”Am luat din Lefkada de la o fabrică, aveau începând cu 9, 5 euro/litru depinde cantitate și tip (puternic ca gust sau suav). Totodată am găsit și la localnic cu 8€/litru. Am luat după ce am gustat mai multe produse” a precizat un alt turist. Fabricile par să fie locațiile care oferă cele mai bune prețuri. ”10 euro de la fabrica direct...Kiparisia ( Mesinia Peloponez)”, a explicat un alt român.

Fabricile și micii producători, cele mai bune variante.

”10 eur/litru extravirgin de la Liberakis Bio Oil Factory Lefkada. Excelentă calitate, am gustat înainte!” a precizat un alt turist. ”În Corfu 6.7 cel de 500ml cu aciditate până în 0.8” a scris altcineva. Cert este că în magazine, uleiul de măsline s-a scumpit simțitor cu până la 10 euro. Asta pentru că nici seceta de anul trecut nu a ajutat producția.

Cu toate acestea, micii producători și fabricile par să fie cea mai bună idee cândd e vorba de cumpărat acest produs.