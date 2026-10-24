Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, a povestit cum a început proiectul de achiziție și restaurare a caselor tradiționale din Porumbacu de Jos, județul Sibiu. Acesta a vorbit sâmbătă, la Astra Film Festival, despre cumpărarea locuințelor din lemn și transformarea unei case într-un spațiu cultural destinat comunității, arată Turnul Sfatului.

Soțul vedetei PRO TV a povestit că a achiziționat inițial șapte case de lemn, pe care le-a integrat într-un circuit turistic. După această decizie, mai mulți localnici s-au oferit să își vândă locuințele pentru acest proiect.

„A pornit nebunia cu conservarea și restaurarea caselor de lemn. Și, bineînțeles că, după aceea, toți cei din sat au venit la noi să-și vândă casele. Am cumpărat o casă, apoi două, trei, patru, până când am cumpărat toate casele de lemn din Porumbacu.

Trebuia să le și întreținem, așa că ne-am zis să facem un circuit turistic și am început să le închiriem. Vă spun că ar fi fost mai ușor să construiesc un bloc de 20 de etaje. Este o bucurie când vezi că a fost salvată o casă”, a spus el.

Proiectul s-a extins după ce Andreea Esca a găsit o casă de vânzare legată de amintirile din copilărie. Locuința a fost transformată într-un spațiu destinat activităților culturale și întâlnirilor dintre localnici, potrivit acestuia.

Alexandre Eram a povestit că, înainte de deschiderea centrului, existau neînțelegeri între unii locuitori ai satului, care nu mai comunicau între ei. Organizarea unui spectacol a fost una dintre primele inițiative prin care aceștia au fost invitați să se întâlnească.

„Am salvat, am restaurat, am conservat trecutul. Nu e suficient să le conservăm, trebuie să le dăm o viață, o viață actuală.

Trebuie să facem ceva pentru comunitate, un loc unde oamenii să se întâlnească. În sat nu exista un astfel de loc, iar oamenii erau foarte certați și nu vorbeau între ei deloc. Am deschis centrul și i-am chemat pe toți la un spectacol. A fost un spectacol fabulos și oamenii au început să vorbească între ei.

Asta e cultura cu adevărat importantă pentru o comunitate. Pe lângă faptul că te uiți la o piesă de teatru, ea îi unește pe oameni, care încep să se exprime între ei. Poate că așa înaintăm mai mult decât dacă ne uităm la știri. Asta e important – comunitatea”, a declarat Alexandre Eram.

Porumbacu de Jos se află în județul Sibiu, într-o zonă cunoscută pentru arhitectura tradițională și apropierea de Munții Făgăraș. Atrași de peisaje, turiștii ajung în această zonă pentru drumeții și pentru a descoperi satele transilvănene, casele tradiționale și obiceiurile locale. Locuințele vechi din lemn fac parte din specificul arhitectural al zonei, iar multe dintre ele au fost transformate în spații de cazare.