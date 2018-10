De dragul Elenei, Traian Băsescu a mâncat pizza într-o cămăruță 4/4

În urmă cu câteva zile, reporterii EVZ au asistat, fără să vrea, la un moment nereușit de marketing: Cătălin Tomată, iubitul Elenei Băsescu și-a deschis o pizzerie pe şoseaua Nicolae Titulescu din Capitală.





Printr e in vitați a f ost, e vident, şi fostul preşedinte Traian Băsescu, care a venit pe j os, relaxat, dar a intr at, din gr eşeală, în mini-marketul alăturat pizzeriei. La câteva minute şi-a făcut ap ariție şi fiica acestuia, Elena, care a ratat şi ea obiectivul, spr e încânt area vânzăt orului de la chioşcul de alături.

„Și t aică-su, și e a au intr at, dar nu au cumpărat nimic . Eu cr ed că au c onfundat intrarea, sinc er!”, a spus omul c are admira minunăția de limuzină albă, care ocupase trotuarul din fața intrării în magazin. În zonă nu este permisă parcarea, dar „e fiic a președintelui”, aşa că se pot face excepții de la regulă.

Un octogenar, prietenul tuturor prin cartier, omul care e la curent cu toate noutățile, a zărit-o și el pe Eba și a dat emoționat vestea, care, totodată, pe jurnaliști i-a de zarmat: „Aia e Brigitt e a lui Ilie Năst ase, ați văzut-o?!”, a spus bătrânul, adulmecând aburii puternici de parfum.

Când momentul păr ea epuiz at, jur - naliștii au plecat în direcția altor zone aparent mai productive, însă la peretele de sticlă al pizz eriei stăt ea lipită Elena Băs escu cu mobilul ridic at deasupra capului. Își trăgea selfie-uri în rafală!

