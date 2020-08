Un comentariu pentru Dreuz al analistului Guy Millière, care trăiește de mulți ani în Statele Unite și este un excelent cunoscător al realităților americane, comentariu pe care l-am tradus mai jos.

Antifa și Black Lives Matter seamănă haosul în mai multe orașe americane mari cu sprijinul primarilor Democrați, iar situația este foarte gravă la Seattle și Portland.

În alte orașe, primarii (de asemenea Democrați) își anihilează forțele de poliție și crimele se înmulțesc: cele mai afectate sunt New York și Chicago.

Trump a decis să trimită forțele poliției federale pentru a restabili ordinea, pentru că primarii Democrați nu o fac și pentru că guvernatorii (tot Democrați) din statele unde se află aceste orașe nu o fac nici ei.

Liderii Partidului Democrat afirmă că turbulenții Antifa și Black Lives Matter sunt „manifestanți pașnici” și că forțele poliției federale pe care Trump le trimite să facă ordine sunt asemenea cămășilor brune din perioada ascensiunii naziste.

Statele conduse de guvernatori Democrați au în continuare economiile închise, din ordinul acestora.

Democrații urmăresc să pună mâna pe putere semănând ruina și haosul și întreținând panica în legătură cu coronavirusul, care aproape că nu mai ucide pe nimeni în Statele Unite.

Las Vegas, acolo unde trăiesc, are un primar independent care dorește să deschidă orașul de mai bine de o lună, însă statul Nevada are un guvernator Democrat care pare hotărât să distrugă orașul, unde șomajul a ajuns acum la 25%, după ce la începutul lui martie acesta era aproape de zero.

Deși viața mea personală este confortabilă, am avut chef să schimb atmosfera și am lipsit timp de trei zile. Le-am promis soției și fetei mele celei mici că le duc să viziteze parcul național Yellowstone, și am făcut-o (eu însumi nu îl mai văzusem de treizeci de ani).

Am ales să mergem cu avionul până la Salt Lake City și am sesizat un prim indiciu: avionul era plin. La aeroport era multă lume, plecând spre diferite destinații.

Mulți americani nu se mai tem să călătorească, panica nu mai are putere asupra lor.

Zborul de întoarcere spre Las Vegas era de asemenea plin.

Am închiriat o mașină la Salt Lake City și am pornit la drum. Am trecut prin patru state – Utah, Idaho, Montana și Wyoming – și am traversat Yellowstone înainte de a coborî către Jackson și a ajunge la Idaho Falls.

Am văzut oameni purtând măști, dar aceștia erau o minoritate. Nicăieri nu am sesizat nici cel mai mic semn de frică. Restaurantele erau deschise.

La West Yellowstone și Idaho Falls am văzut însemne cu Trump 2020. Nu am văzut însă nici cel mai mic însemn cu Biden 2020.

Am fost în state care votează în general cu Republicanii, știu asta. Am avut o discuție cu șeriful din West Yellowstone (unde foarte puține persoane poartă mască), un bărbat foarte simpatic, îi cerusem o informație și, pentru a destinde atmosfera, i-am spus că susțin poliția, ceea ce mi se părea cel mai neînsemnat lucru în circumstanțele prezente.

După ce mi-a mulțumit, mi-a confirmat ceea ce știam deja: oamenii care îl susțin pe Trump nu o spun cu glas tare, dar mulți dintre ei sunt foarte furioși de ceea ce face Stânga Democrată.

„Avem nevoie de turiști iar Democrații distrug turismul”, a spus el.

La Las Vegas, oamenii poartă mască, deoarece guvernatorul Democrat, care dorește să distrugă orașul, a făcut purtarea măștii obligatorie și a amenințat afacerile care nu impun obligativitatea măștii cu sancțiuni financiare, inclusiv închiderea.

Însă mulți dintre vecinii mei, în special ofițeri superiori din US Air Force, mi-au vorbit la fel ca șeriful din West Yellowstone și mi-au spus că așteaptă cu nerăbdare ziua de 3 noiembrie (data alegerilor – n.r.), adăugând că dacă Stânga merge prea departe, sunt gata să pună mâna pe arme și că aveau tot ce le trebuie pentru asta.

Peste tot, acolo unde post sta de vorbă cu oamenii din oraș, întâlnesc o dorință aprinsă de a vedea țara redeschizându-se, o mare iritare față de privările de libertate, ideea că COVID-19 nu implică măsuri atât de drastice precum cele care au răvășit economia, o iritare extremă la adresa violenței turbulenților și a Democraților.

Mulți dintre acești oameni nu vorbesc cu ușurință, deoarece contextul este cel care este, dar dacă rostesc cuvinte care le permit să vadă că gândesc asemenea lor, lucrurile se schimbă.

Aș fi putut întâlni simpatizanți ai Democraților: incontestabil, aceștia există, altfel abominabilul guvernator de Nevada nu ar fi fost ales. Nu am întâlnit până acum decât unul, un lucrător în asigurări care a început să-mi debiteze inepțiile auzite la CNN.

I-am zis la revedere, politicos, dar rapid, fără să mai stau la discuții.