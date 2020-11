Premierul Ludovic Orban a explicat de ce sunt testate doar 37.000 de persoane pe zi, în loc de 50.000, așa cum solicită anumiți medici și specialiști în epidemiologie. Potrivit spuselor premierului, definiția de caz nu permite testarea unui număr mai mare de suspecți de infectare cu noul coronavirus și de aceea se fac doar 36.000 sau 38.000 de teste. În acest context, Ludovic Orban a subliniat că la nivelul României există capacități de testare pentru 50.000 de persoane, însă nu există cerere pentru atât de multe teste.

„Testările se fac în două situații: atunci când pacienții se încadrează în definiția de caz, toți cei care solicită testarea și sunt într-unul dintre cazurile care sunt stabilite în definiția de caz, decizie care este luată de INSP – Institutului Naţional de Sănătate Publică – din cadrul Ministerului Sănătății şi care e conformă cu recomandările OMS, pentru asta se decontează toate testele, dar mai sunt persoanele care se testează la cerere; fie că vor să se deplaseze într-o altă țară și au nevoie de testul respectiv, fie vor să testeze că vor să se testeze. Noi am crescut constant capacitatea de testare. Astăzi suntem la o capacitate instalată, să îi spunem așa, de peste 50.000 de teste”, a spus Ludovic Orban.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a fost nevoit să recunoască faptul că există și o serie de limitări legate de posibilitățile de recoltare. Recoltarea se face de către echipajele de ambulanță, de DSP-uri și de spitale. El a precizat că există medici școlari care s-au înscris și sunt implicați în acțiunile de testare.

„E adevărat că mai ai și niște limite. Ai de exemplu limită de recoltare. Recoltarea exudatului nazofaringian, care este necesar pentru realizarea testului, se face fie de Direcțiile de Sănătate Publică, fie de salvări, de Serviciile de Ambulanță, fie de zona SMURD… Există şi aici o limitare, dar și aici noi permanent am acționat. Am dat exemplul la Ambulanța București, unde am apelat la medici școlari, 40 de medici şcolari, care au venit la Ambulanță și care s-au înscris în această activitate de recoltare, astfel încât să creștem capacitatea de recoltare, să mărim numărul de teste.”, a mai spus Ludovic Orban.