De ce se despart Oana Roman și Marius Elisei. Adevăratul motiv de la care a pornit scandalul

Oana Roman a fost mai sinceră ca niciodată și a recunoscut de ce se desparte de Marius Elisei. Cu toate că ei au un copil, vedeta a mărturisit că nu mai există cale de întoarcere.

Fiica lui Petre Roman a declarat că diferența de 10 ani dintre ei și-a spus cuvântul și că ea nu a putut trece peste asta.

„Divergențele apar din varii motive. Apar pentru că, la un moment dat, poate vedem lucrurile ușor diferit, și comparativ cu trecutul pe care îl are fiecare, cu generația din care venim. Le gestionăm… uneori nu prea reușim să le gestionăm, suntem și noi oameni. E o provocare”, a declarat Oana Roman.

Relația lor nu este perfectă de 10 ani, dar Oana Roman și Marius Elisei au decis să își ofere a doua șansă de dragul fetiței lor. Vedeta a precizat că micuța este pe primul loc și că nu merită să vadă certurile dintre ei.

„În ceea ce privește creșterea acestui copil nu pot spune că ne-am contrazis de foarte multe ori. Poate de două-trei ori, când mi s-a părut mie că el o super-protejează, o super-apără, dar foarte rar s-a întâmplat.

În rest, am crescut-o doar noi doi. În prima parte a vieții ei, când eu eram foarte bolnavă, Marius a fost cel care a fost lângă ea. Din punctul ăsta de vedere este un tată impecabil, s-a ocupat în mod impecabil de acest copil.

S-a implicat enorm de mult în educația și în creșterea ei. Este, probabil, singurul subiect în care noi doi nu avem divergențe de niciun fel”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman în rolul de mămică

Vedeta a povestit și cum se descurcă în rolul de mamă.

„Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că mi-a dat un copil atât de bun, atât de cuminte, atât de echilibrat. Nu pot spune că am avut mari provocări până în acest moment ca mamă. Cred că cea mai importantă provocare este că am misiunea să îi transmit acestui copil valorile și educația pe care eu, la rândul meu, le-am primit de la părinții mei.

În epoca în care trăim acum este o reală provocare. Eu sunt un părinte pentru care ideea de parenting nu există, nu m-a interesat niciodată, drept pentru care nu am cerut sfaturi nimănui în sensul ăsta și nici nu prea am primit. Sunt într-o perioadă în care am încercat să explic, cel puțin pe Instagram, cât de importante sunt educația și manierele, abilitatea copiilor de a ști ce trebuie să facă în momentul în care sunt în societate și nu numai, chiar și acasă”, potrivit Unica.ro