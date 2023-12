De ce să citești Arhipelagul Gulag! Tulburătoarea carte a lui Alexander Soljenițîn a făcut cât munca tuturor serviciilor secrete americane la un loc.

Ca istoric, am zis mereu, evident, am fost și educat pentru asta, că literatura este până la un punct o sursă istorică. Atunci când am absolvit clasa a XII-a, am mers la o cafea alături de profesorul meu de istorie, Dumnezeu să îl ierte, fiindcă s-a prăpădit la circa un deceniu și ceva de când am avut discuția care face obiectul rândurilor de față. Aici, povestind de faptul că voiam să dau admitere la Istorie, mi-a spus că uneori, din literatură, ai să înveți mai multe decât din cărți de istorie propriu-zise. Mi-a spus că dacă voi citi Război și Pace de Lev Nikolaevici Tolstoi și Arhipelagul Gulag de Alexandr Soljenițîn voi vedea la fel de multe lucruri câte le voi afla din cărțile de istorie. Prima carte o citisem , a doua urma să o citesc în studenție.

Arhipelagul Gulag – o carte veche de 50 de ani, mereu de actualitate

Arhipelagul Gulag vede lumina tiparului la 28 decembrie 1973, evident, în Occident. Dactilografa lui Soljenițîn se sinucide, nu se știe dacă nu i-a fost provocată sinuciderea, pentru că dezvăluise ca urmare a torturii, locul unde ascunsese un exemplar din manuscris. Ajuns, în secret în Occident, Arhipelagul Gulag a îngrozit lumea. Propaganda sovietică prezentase mereu lagărele naziste de concentrare drept un vârf al paranoiei, setei de control, tiraniei și dictaturii celor puternici asupra celor slabi. Deși despre primele lagăre naziste se știa ceva de prin 1942-1943, realitatea a ieșit la iveală în 26 ianuarie 1945, când a fost eliberat lagărul de la Auschwitz.

De ce „Arhipelag” și de ce „Gulag”?

Alexandr Soljenițîn este erou de război, care, din cauza criticilor aduse sistemului, ajunge mai întâi într-o închisoare-laborator, apoi într-un lagăr de muncă. Lagărele de muncă împânzeau URSS precum insulele într-un arhipelag. Gulag este o abreviere a unei denumiri rusești: Administrația Generală a Taberelor de Muncă – Glavnoi Upralvenie Lagheri, abreviat GU-Lag. Soljenițîn a fost închis din cauza celebrului articol 58 din Codul Penal Sovietic.

Ce era articolul 58?

Articolul 58 însemna sabotaj sub toate aspectele sale. A fi sabotor în URSS, însemna de la a comenta contra regimului, la a fura de la colhoz, a complota, a critica deschis sau pe ascuns regimul.

Alexandr Soljenițîn oferă marca unui condamnat conform articolului 58. Undeva în Siberia, reprezentantul unui cămin cultural e chemat la reședința raională, fiindcă sosiseră busturi cu Stalin. Dacă de acolo până la gară, avusese ajutor, când a ajuns în gara unde trebuia să coboare, după coborâre, nimeni nu l-a ajutat pe bietul om să ducă bustul la sediu. Omul și-a desfăcut cureaua de la pantaloni, a legat-o de gâtul statuii și a mers pe jos cu Stalin în spinare, spânzurat de curea. În mod clar, a primit condamnare în virtutea Articolului 58!

Soljenițîn a scris cartea pornind de la scrisorile pe care le-a primit de la supraviețuitorii de după 1956, când a avut loc destaliniziarea. Aceștia se numeau „zek”.

Lucrarea lui Alexandri Soljenițîn, deja laureat al Nobelului în 1970, pentru Pavilionul Canceroșilor, i-a adus în 1974, expulzarea din URSS. Arhipelagul Gulag a fost citit de sovietici în alte limbi, fiindcă în rusește apare abia în 1990. când Gorbaciov îi redă cetățenia sovietică. Revenirea acasă a lui Soljenițîn are loc la 21 de ani de la publicarea Arhipelagului Gulag, în 1994. De la publicarea sa, în 1973, Soljenițîn a mai trăit 35 de ani, iar ca scriitor, a mai scris trei decenii până în 2003. A murit la Moscova, în 2008.

O carte istorică pentru omenire

Arhipelagul Gulag rămâne în cei 50 de ani de la apariția sa cea mai tradusă carte a unui autor rus (sovietic) și cea mai importantă politic. Putem spune că Al XX-lea Congres al PCUS din 1956 și destalinizarea lui Hrusciov ar fi fost incomplete pentru istorie, dacă n-ar fi apărut Arhipelagul Gulag.

Dacă am de ce să spun cuiva „mulțumesc” este exact pentru că profesorul meu acum aproape 25 de ani, mi-a recomandat să citesc Arhipelagul Gulag.