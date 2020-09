Deputatul Cristian Seidler (USR), membru al Comisiei pentru muncă, susține că în acest moment nu este posibilă o creştere a punctului de pensie cu 40%, așa cum propune PSD prin legea de rectificare bugetară. Potrivit spuselor sale, în primele şapte luni ale acestui an, fondul de pensii publice a înregistrat deja un deficit de 7,6 miliarde de lei și nu poate suporta o asemenea măsură.

„În primele 7 luni ale acestui an, fondul de pensii publice are un deficit, un minus, de 7,6 miliarde de lei. Asta înainte de orice creştere. Bani pe care îi luăm cu împrumut şi îi vom plăti înapoi cu dobândă”, a arătat deputatul Cristian Seidler.

Deputatul USR a reacționat într-o postare pe Facebook, după ce comisiile de buget ale Parlamentului au abrogat, miercuri, la propunerea PSD, articolul din rectificarea bugetară potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14%. În aceste condiții, rămâne în vigoare prevederea din legea pensiilor care stabilește majorarea punctului de pensii cu 40%, propunerea inițială a PSD.

„Ambii mei părinţi sunt pensionari. Orice creştere a valorii pensiilor ar fi binevenită pentru ei, ca pentru aproape toţi pensionarii (îi exclud pe cei cu pensii speciale şi nesimţite). Dar nu este şi posibilă. Prefer să le spun şi să vă spun şi vouă adevărul. Nu se pot mări pensiile cu 40% aşa cum v-a minţit şi vă minte în continuare PSD, pentru că nu au crescut încasările la fondul de pensii”, a arătat Cristian Seidler.

Deputatul USR a adăugat că pensiile vor putea creşte doar dacă în România vor exista mai mulţi salariaţi, cu salarii mai mari în economia private, ale căror contribuții să suporte o majorare substanțială.

„Dacă am creşte cu 40% valoarea punctului de pensie, am mai adăuga câte 2,6 miliarde de lei deficit în fiecare lună. Într-un an asta ar însemna 31 de miliarde de lei doar pentru a plăti creşterea promisă mincinos. Numărul pensionarilor va creşte în anii viitori. Numărul angajaţilor va scădea. Peste un sfert din colegi mei de clasă din liceu lucrează momentan în străinătate. Contribuie la fondurile de pensii din alte ţării”, a mai scris el.