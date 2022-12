De ce l-a vrut Putin pe Viktor Bout în schimbul de prizonieri cu SUA. Teroristul cunoscut ca „Negustorul de război” a executat deja 25 de ani de închisoare

Biden a semnat decretul de grațiere a lui Bout, prin care i se interzice intrarea în țară, informează Europapress. Traficantul de arme rus Viktor Bout a mulțumit SUA pentru tratamentul de care a beneficiat în timpul recentului proces de schimb cu jucătoarea de baschet Brittney Griner.

Soția lui Bout, Alla, a declarat pentru agenția rusă de știri TASS că autoritățile americane implicate în procesul de schimb l-au hrănit pe soțul ei și l-au mutat fără cătușe. Alla a mai relatat că unul dintre angajații închisorii i-a cumpărat chiar și haine din banii proprii. În timpul transferului, partea americană i-a cerut scuze lui Bout pentru că nu a colectat o parte din desenele pe care aceasta le-a făcut în timpul perioadei de detenție.

This is Viktor Bout bruh the demon who was traded for brittney Griner 😭 pic.twitter.com/iLCUJ6HpV3

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) December 8, 2022