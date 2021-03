Exista insa companii incearca sa isi asigure solutii de gazduire corelate cu nevoile si performantele de care au nevoie, solutii care tot mai frecvent sunt reprezentate de serverele VPS.

Ce este un VPS?

Un Server Virtual Privat (VPS) este o masina virtuala cu un sistem de operare si resurse dedicate. Un VPS este “construit” cu un software de virtualizare care imparte un singur server fizic in mai multe unitati izolate (independente).

Un VPS este o solutie de gazduire intermediara intre:

Gazduirea shared

Sute de site-uri web partajeaza un singur server. Riscurile de securitate si nefunctionare ca urmare a unor “vecini” sunt ridicate.

Server dedicat

In care aveti intregul server pentru dvs. dar implica costuri ridicate.

Avantajele utilizarii unui VPS

Gazduirea VPS poate oferi cateva beneficii majore pentru afacerea dvs.:

reducerea cheltuielilor

cresterea veniturilor si a profitului

cresterea nivelui de satifisfactie a clientilor si implementarea de noi functii pe care gazduirea shared nu le-ar permite

Performante imbunatatite

Un VPS imbunatateste performantele site-ului dvs. web, in special viteza de incarcare a paginilor. In plus, imbunatateste stabilitatea / fiabilitatea deoarece este un mediu izolat.

Perioade de nefunctionare reduse

Disponibilitatea serverului poate asigura succesul sau esecul unei afaceril. Chiar daca afacerea dvs. este la inceput de drum sau se adreseaza unei nise disponibilitatea websitului si a conturilor de email este esentiala.

Daca site-ul dvs. web genereaza venituri pentru compania dvs. atunci probabil stiti ca chiar si cea mai mica perioada de nefunctionare va poate aduce pierderi.

Acces complet

In mediul de gazduire shared dezvoltarea unui website poate fi dificila datorita limitarilor existente in acest mediu. Un VPS rezolva aceasta problema deoarece ofera administratorului controlul serverului. Veti avea posibilitatea de a personaliza software-ul, de a instala un sistem de operare la alegere si de a gazdui mai multe site-uri web, fiecare cu setari specifice.

Spre deosebire de gazduirea shared un VPS va ofera propriul mediu de hosting independent. Nu mai trebuie sa obtineti „aprobarea” de la gazda dvs. web pentru instalarea software-ului sau sa asteptati rezolvarea unor probleme care nu sunt sub controlul dvs.

Rentabilitate

Un VPS este o solutie de hosting pentru afaceri rentabila. Costurile vor varia in functie de resursele alocate serverului dar pot fi sustine fara probleme de majoritatea afacerilor mii si mijlocii. In loc sa detineti si sa gestionati un intreg server fizic puteti alege o varianta in care resursele sunt corelate cu nevoile dvs., cu impact pozitiv asupra costurilor. In esenta, este o optimizare a resurselor contractate / costurilor.

Acces la distanta

Acccesul la distanta va permite sa va administrati serverul indiferent de locatie, singura conditie fiind o conexiune la Internet.

Securitate sporita

Daca detineti sau intentionati sa porniti un magazin online si sa acceptati cardul bancar ca una dintre metodele de plata atunci ati cel mai probabil despre standardul de securitate Payment Card Industry (PCI) si GDPR.

Scopul ambelor este protectia datelor personale insa pe un server virtual implementarea masurilor de securitate pentru a va conforma cerintelor securitate este mai simpla si mai rapida.

Ce dezavantaje au VPS-urile?

Cel mai important dezavantaj al unei solutii de gazduire VPS este pretul. Costurile de inchiriere si / sau administrare a unui VPS sunt mai mari decat cele aferente gazduirii shared.

Procesul de selectie al furnizorului dvs. de servicii VPS este foarte important deoarece lipsa experientei si a calitatii serviciului din partea furnizorului pe care il veti alege va poate aduce mari deservicii.

Ce tipuri de afaceri au nevoie de un VPS?

Cat timp veti detine un website al carui scop este de a atrage clienti, adica de a obtine venituri si profit, un VPS este cea mai buna solutie pentru a va construi prezenta online.

Un VPS este o solutie excelenta pentru diferite tipuri de afaceri, de la dezvoltarea de software pana la magazine online sau servicii. Este un inceput bun pentru vanzarile online datorita vitezei mari de incarcare a paginilor.

VPS-ul este indicat pentru companii care furnizeaza servicii IT (ex. dezvoltare de cod) sau servicii de gazduire. Cu acces root si flexibilitate pentru diverse setup-uri VPS-ul ofera un mediu de lucru stabil. Este util si ca platforma de gazduire pentru software-uri de contabilitate, gestiune, etc.

Cum alegeti cel mai bun serviciu de hosting VPS pentru afaceri mici

Alegerea celui mai bun furnizor VPS poate fi dificila, avand in vedere numeroasele informatii de natura tehnica. Iata cateva aspecte importante pe care trebuie sa le aveti in vedere atunci cand alegeti cel mai bun furnizor de hosting VPS pentru afaceri mici:

Serviciul de asistenta 24×7

Pretul este important dar nu cel mai important (comparati preturile pachetelor diversilor furnizori si caracteristicile oferite de fiecare)

Stabilitatea (un furnizor de servicii VPS de calitate garanteaza un uptime de 99,9%)

Centrul de date (multe servicii de gazduire VPS isi externalizeaza centrul de date catre o alta tara sau aleg echipamente ieftine in scopul reducerii costurilor).

Gasirea furnizorului potrivit de servicii VPS poate fi o provocare, dar este necesara. Faceti-va temele pentru ca beneficiile pe care le puteti obtine din parteneriatul cu furnizorul de servicii VPS potrivit sunt numeroase.