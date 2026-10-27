Casele săsești din Transilvania atrag românii care își doresc să se mute într-o zonă liniștită sau să investească în turism, însă prețul de achiziție este doar o parte din bugetul necesar.

În funcție de localitate, starea clădirii și lucrările de restaurare, o astfel de proprietate poate costa de la 50.000 de euro până la câteva sute de mii de euro.

Localități precum Viscri, Biertan și Saschiz sunt apreciate pentru arhitectura tradițională și patrimoniul istoric, în timp ce sate mai puțin cunoscute, precum Moardăș, Richiș, Alțâna și Benești, pot reprezenta alternative pentru cei care caută proprietăți în mediul rural.

Totuși, înainte de cumpărare, viitorii proprietari trebuie să analizeze atât starea imobilului, cât și cheltuielile necesare pentru renovare și întreținere.

Prețurile diferă semnificativ în funcție de amplasare, suprafață, teren și starea în care se află locuința. Proprietățile restaurate sau situate în localități turistice cunoscute pot ajunge la valori comparabile cu cele ale unor apartamente din marile orașe.

Potrivit anunțurilor imobiliare prezentate în materialul publicat de presă la 25 aprilie 2026, o gospodărie tradițională din Richiș, comuna Biertan, era scoasă la vânzare pentru 126.000 de euro. Casa, construită din piatră și cărămidă, păstrează elemente ale arhitecturii săsești specifice zonei.

În Șomartin, județul Sibiu, o altă proprietate, datând din 1863 și restaurată în 2018, avea un preț solicitat de 179.000 de euro. În aceeași localitate existau și variante mai accesibile, de aproximativ 50.000 de euro, destinate cumpărătorilor dispuși să investească în renovare.

Aceste valori sunt prețuri cerute de proprietari, nu neapărat prețuri finale de tranzacționare. Ele pot varia în funcție de negociere și de eventualele probleme descoperite în urma verificării imobilului.

Achiziția unei case vechi poate fi urmată de lucrări costisitoare, mai ales dacă proprietatea nu a fost întreținută corespunzător. Acoperișul, structura din lemn, zidăria, tencuielile și instalațiile sunt printre elementele care trebuie evaluate înainte de stabilirea bugetului.

Principalele cheltuieli care trebuie luate în calcul sunt:

Acoperișul și structura: repararea șarpantei, înlocuirea țiglelor deteriorate și consolidarea elementelor afectate de umezeală.

Zidăria și finisajele: refacerea tencuielilor, repararea fisurilor și folosirea materialelor compatibile cu structura tradițională.

Instalațiile: modernizarea rețelelor electrice, sanitare și de încălzire, în funcție de starea acestora.

Confortul termic: îmbunătățirea eficienței energetice prin soluții adecvate clădirilor vechi.

Amenajările interioare: refacerea pardoselilor, a tâmplăriei și a spațiilor de locuit.

Costurile nu pot fi estimate corect doar pe baza suprafeței casei. O locuință care necesită reparații limitate poate avea un buget de renovare mult mai mic decât una cu probleme structurale, infiltrații sau instalații complet deteriorate.

De aceea, o evaluare realizată de un specialist înainte de cumpărare poate ajuta la identificarea lucrărilor urgente și la evitarea cheltuielilor neprevăzute.

Pe lângă preț și starea construcției, cumpărătorii trebuie să verifice situația juridică a proprietății, documentele cadastrale și eventualele restricții aplicabile clădirii.

Dacă imobilul este clasat ca monument istoric sau se află într-o zonă protejată, anumite lucrări pot necesita avize și soluții de restaurare adaptate cerințelor de conservare. Aceste condiții pot influența atât durata, cât și costul intervențiilor.

De asemenea, trebuie analizate accesul la utilități, starea drumurilor, distanța față de servicii medicale și magazine, precum și disponibilitatea meșterilor care au experiență în restaurarea construcțiilor tradiționale.

Pentru cei care intenționează să transforme proprietatea într-o pensiune sau într-o casă de vacanță închiriată, bugetul trebuie să includă și dotările necesare, administrarea, promovarea și îndeplinirea cerințelor legale aplicabile activității turistice.

Pentru cumpărătorii care vor să păstreze avantajele vieții urbane, casele săsești din centrul Sibiului reprezintă o categorie distinctă de proprietăți, cu prețuri mult mai ridicate.

Un anunț imobiliar prezentat în materialul din aprilie 2026 indica un preț de 750.000 de euro pentru o astfel de locuință. Proprietatea fusese restaurată în 2008 și avea trei etaje, camere spațioase, o pivniță amenajată în stil de cramă și un garaj.

Diferența de preț față de casele din satele transilvănene reflectă, între altele, amplasarea urbană și caracteristicile imobilului. Totuși, și în acest caz, cumpărătorii trebuie să evalueze starea actuală a construcției și eventualele investiții necesare după achiziție.

Casele săsești pot oferi acces la un patrimoniu arhitectural valoros și la un stil de viață diferit de cel din marile orașe. Însă prețul afișat în anunț nu reflectă întotdeauna costul total al investiției.

Înainte de semnarea contractului, cumpărătorii ar trebui să obțină o evaluare tehnică, să verifice regimul juridic al clădirii și să pregătească o rezervă financiară pentru lucrări neprevăzute. Aceste verificări sunt esențiale atât pentru cei care caută o locuință permanentă, cât și pentru cei care intenționează să dezvolte o afacere turistică în Transilvania.