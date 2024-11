International De ce am votat împotriva democraților







Nu-mi pasă de Trump, dar am votat așa pentru că aveam nevoie să ripostez împotriva avântului și fanatismului stângii, scrie eseista și romanciera Ann Bauer în WSJ.

Mulți oameni au votat contra fanatismului stângii

Aproape nimeni dintre cei pe care-i cunosc nu a votat pentru niciunul dintre biletele prezidențiale. Noi – prietenii, familia și eu – am votat cu toții sau împotriva lui Donald Trump și JD Vance sau împotriva Kamalei Harris și a lui Tim Walz. Și am făcut concesii pentru a o face. La o cină, weekendul trecut, mă plângeam de această necesitate.

„Mi-ar plăcea să văd alegeri în care alegătorii sunt încântați de persoana pentru care o votează”, am spus. „Când a fost ultima dată când am avut una de acest fel?”

„De fapt”, a spus un prieten, „cred că acest lucru este optim. O alegere în care votați mai degrabă împotrivă decât pentru este mai logică, mai puțin emoțională. Dă rezultate mai bune”.

Prietenul meu, la începutul celui de al șaselea deceniu de viață, este un conservator. Îl cunosc de 30 de ani, dar nu am avut idee despre ideile lui politice până în 2020, când Orașele Gemene (Twin Cities, conurbația Minneapolis–Saint Paul - n.red.) au devenit punctul zero pentru activismul progresist și am început să-mi pun la îndoială credința de-o viață în Democrați.

Excesele progresiștilor din SUA și ipocrizia stângii-caviar

Atunci a venit la mine prietenul meu, instructor de teatru și etician. Am fost de acord cu tendințele iliberale pe care le vedem, mai ales în școlile publice. Închiderile extinse din cauza Covid-19, chiar dacă o mare parte din restul țării se redeschidea.

Grevele profesorilor blocând drumuri. Creșterea ratei transgenderismului la adolescenții din mediul urban. Inechități educaționale flagrante între zonele albe și cele negre, în ciuda predării „teoriei critice a rasei” încă din clasa a treia.

Poporul meu era atât de scăldat în „dreptate” („righteousness”, în original, de regulă o dreptate clamată - n.red.), încât a devenit o satira vie.

Timp de trei luni, am făcut parte dintr-un consiliu de conservare a apei din Minnesota în care bogații care-și udau terenurile de golf pentru a le păstra verzi recomandau în același timp raționalizarea apei pentru fermieri.

Liderul grupului a propus să organizăm un eveniment „la nivelul Pearl Harbor” care să sperie publicul să facă dușuri mai scurte.

Democrații și-au bătut joc de cei săraci

Orice obiecție la astfel de idei este întâmpinată cu murmur blând despre xenofobie sau fascism. Să-ți dezvălui vederile politice e periculos, mai ales într-un loc „albastru” (dominat de Democrați - n.red).

Pentru asta au votat americanii ca mine. Nu l-am votat pe domnul Trump. Am votat pentru a opri mutația canceroasă a ideilor bine intenționate, folosite greșit de instituții, care nu-și mai slujesc decât lor înșile și sunt tranformate în dictatură de câțiva elite.

Aceasta este povestea atâtor catastrofe, de la Lysenkoism și arestarea japonezilor americani până la armele de distrugere în masă și Patriot Act. Am urmărit manii paralele care se desfășoară pe nenumărate fronturi.

Acceptarea iubitoare a persoanelor trans a fost transformată în controlul vorbirii și crearea unui grup de consumatori pentru tratamentele hormonale de la Big Pharma.

„Împuternicirea” educatorilor a devenit dispreț pentru bunăstarea copiilor.

Opoziția față de rasism s-a transformat în ritualuri elaborate și profitabile de „anulare”.

Oamenii privilegiați și norocoși au distrus cauzele celor săraci, care devin furioși când cei defavorizați îndrăznesc să-și ridice vocile.

Americanii au votat contra restrângerii libertății de exprimare

Libertatea de expresie a fost atacată la nivel universal. Mulți oameni pe care îi cunosc au votat împotriva domnului Trump în parte pentru că a amenințat că va închide mass-media neprietenoasă. Aceasta este o poziție pe care o respect.

Dar, din punctul meu de vedere, împărtășit de mulți dintre colegii mei alegători anti-Harris, democrații sunt cei care au mers prea departe, încălcându-ne drepturile conferite de Primul Amendament din nou și din nou, folosind pretexte precum „dezinformarea” și „conspirația” pentru a justifica suprimarea ideilor care nu le plac.

Am votat pentru a opri avansul acestor mișcări - pentru a opri o boală ce progresează.

Am votat împotriva ideii că progresul este întotdeauna bun. În inimile noastre, mulți dintre noi ripostam împotriva superiorității calame, a oamenilor care ne spuneau că suntem prea proști ca să înțelegem, sau prea rasiști, sau prea sexisti, sau prea plini de ură de sine, prea asemănători cu naziștii.

Am votat pentru a pune capăt acestor certuri care ne dezbină și ne distrug.

Am votat „contra”

Mi-am dat seama că prietenul meu avea dreptate cu dezavantajele votării „pentru” un candidat. Ultima dată când am făcut acest lucru a fost în 2012, pentru Barack Obama. Am simțit o legătură emoțională profundă cu acest om care a reprezentat speranță și schimbare. Ce frumos, cât de bine, cât de vag. Totuși, eu, împreună cu comunitatea mea, m-am simțit luată în seamă și am sărbătorit atunci când el a câștigat.

Ani mai târziu, au început să apară dezvăluirile despre domnul Obama. Ca vechile infidelități, fiecare era o palmă. Distrugerea unui parc protejat din Chicago, astfel încât biblioteca sa prezidențială să aibă o vedere mai bună.

Povești biografice inventate pentru a-i ascunde ascensiunea socială bazată pe corupție. Petrecerea sa generoasă, cu 200 de invitați, în carantinei cauzate de Covid-19.

Mai recent, uimitoarea sa condescendență când i-a certat pe bărbații de culoare pentru presupusul lor sexism și le-a spus cum să voteze - cu Harris.

Votarea candidatului de atunci s-a bazat pe criterii precum farmecul, căldura, zâmbetul. În cele din urmă, m-am simțit dezamăgită și trădată – capcanele unei relații emoționale.

Fără implicare emoțională de partea lui Trump

Nimic din toate acestea nu e în joc cu domnul Trump. Nu vreau să fie fermecător sau cald; Nu-mi pasă de „YMCA”. Adesea îmi displac lucrurile pe care le spune.

Comportamentul său din 6 ianuarie 2021 a fost flagrant, pur orgoliu și ar fi putut fi descalificator dacă nu ar fi fost răspunsul confuz al democraților, care au profitat de eveniment și l-au folosit pentru a justifica încălcările constituționale ulterioare.

Într-un ecou recent al acestui efect, m-am înspăimântat și aproape că am cedat în ziua în care un comediant a spus o glumă inescuzabil de jignitoare la mitingul lui Trump din Madison Square Garden.

Dar voința mea de a vota împotriva regimului Democrat a reînviat când președintele Biden a spus că mai mult de jumătate dintre cetățenii țării sunt „gunoaie” pentru că îl susțin pe Trump.

Mi-e teamă de influența Big Pharma, de modificarea științifică a copiilor, de politica monetară inflaționistă și de războaiele veșnice dorite de Cheney.

Am votat contra Democraților pentru că prețuiesc libertatea de exprimare

Mai mult decât orice, prețuiesc libertatea de exprimare și cred că este dreptul nostru cel mai important din punct de vedere spiritual.

Rugăciunea, poezia, poveștile, muzica sunt cele care ne ridică deasupra acestui spațiu muritor. Ideile au greutate metafizică.

Prefer să mor decât să trăiesc într-o lume fără această libertate, pe care i-am văzut pe democrați încercând în mod repetat să o controleze și să o restrângă.

Cel mai bun pariu al meu în 2024 este că domnii Trump și Vance vor pune frână acestor tendințe periculoase.

Am vorbit cu prietenul meu miercuri dimineață, pentru a-i obține permisiunea de a scrie despre conversația noastră.

Apoi l-am întrebat dacă este mulțumit de rezultatul alegerilor.

„Nu tocmai fericit”, a răspuns el. „Dar a fost mult mai bine decât alternativa.”