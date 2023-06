De ce acte ai nevoie pentru vinde o locuință. Tranzacția nu poate fi încheitată decât în fața notarului public

Pentru a întocmi un contract de vânzare – cumpărare pentru un bun imobil, vânzătorul și cumpărătorul trebuie să prezinte o serie de acte și documente.

În primul rând este nevoie de cărțile de identitate și certificatele de căsătorie, atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător, dacă aceștia sunt căsătoriți.

În cazul cetățenilor străini este nevoie de pașaport și certificat de înregistrare fiscală în România (N.I.F./ C.I.F. – eliberat de către ANAF – NIF-ul se obține prin procură).

Actele pentru proprietate

Un al doilea set de documente se referă la proprietatea care urmează să fie vândută, respectiv cumpărată.

Astfel, este nevoie de contractul de vânzare-cumpărare / contract de construire, proces verbal de predare primire / dovadă achitare integrală apartament, certificat de moștenitor (sunt obligatorii și actele vechi de proprietate), contract de donație, contract de partaj, etc., declarații de radiere ipotecă, sultă, privilegiul vânzătorului – dacă este cazul, acte modificare apartament: autorizație de construire și proces verbal de recepție finală a lucrării – dacă este cazul.

De asemenea este nevoie de schiță cadastrală , încheiere de intabulare și extras CF pentru informare, în cazul terenurilor.

Este bine de știut că vânzătorul trebuie să obțină de la primăria de domiciliu un certificat de atestare fiscală, care să ateste ca datoriile la bugetul local au fost achitate.

Mai este nevoie de un certificat de performanță energetică, o adeverință de la asociația de locatari, ultimele chitanțe și facturi – pentru utilități (ENEL, gaze naturale, etc.), extras de carte funciară pentru autentificare (se obține de către Biroul Notarial), și un extras de cont pe numele vânzătorului.

Vânzarea este un contract solemn

În anumite cazuri special prevăzute de lege, vânzarea devine un contract solemn, potrivit articolului 1747 din Codul Civil.

”Indiferent de natura bunurilor care compun masa succesorală, contractul de vânzare a unei moşteniri trebuie să se încheie în formă autentică sub sancţiunea nulităţii absolute”, se arată în Codul Civil.

Astfel, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care constituie sau strămută drepturi reale care urmează a fi înscrise în Cartea Funciară.

Părțile contractului de vânzare pot stabili ca transmiterea proprietății să se facă ulterior încheierii contractului, avand posibilitatea de a amâna transferul proprietății până la îndeplinirea unui termen sau până la realizarea unei condiții.

”Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu (minorii sub 14 ani şi interzişii judecătoreşti) pot încheia contracte de vânzare prin reprezentanții lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă, respective minorii între 14 şi 18 ani, pot încheia personal contracte de vânzare, însă, cu încuviințarea ocrotitorilor legali şi, în ambele cazuri, cu autorizarea instanței de tutelă. Vânzarea, dă naştere la două obligaţii reciproce: obligaţia vânzătorului are ca obiect lucrul vândut, iar obligaţia cumpărătorului are ca obiect preţul. Bunul ce face obiectul contractului de vânzare trebuie să fie în circuitul civil”, susțin cei de la cabinetul notarial Stoica S. Eduard.