De ce a refuzat Gică Craioveanu cetățenia spaniolă. La ce a fost pus să renunțe

Gică Craioveanu a povestit la un podcast că se află pe lista roșie a Spaniei. Nu de alta, dar a vrut să își ia cetățenia, cu toate acestea s-a oprit fix la limită. Asta deși toate autoritățile erau prezente.

Fostul internațional a explicat că a vrut să își ia cetățenia spaniolă fără să își facă o documentare în prealabil. Mai exact acesta nu a știut că trebuie să renunțe la cetățenia română ca să o primească pe cea spaniolă.

”Sunt pe o listă roșie, neagră, cum vrei tu să-i spui a Spaniei. Pentru că eu am fost să jur cetățenia și mi-au zis că trebuie să semnez. Ce să semnez? Că renunțați la cetățenia română. Și atunci am zis nu! Legislația spanioală nu permite să ai dublă cetățenie”, a spus jucătorul.

De altfel, sportivul a povestit că inclusiv autoritățile au fost supărate. Asta pentru că toată lumea se prezentase acolo pentru el. ”Și a zis judecătorul că l-am luat la mișto. Că l-am făcut să piardă timpul. Se organizaseră special pentru acest lucru. Păi asta mi-a spus judecătorul că am noroc că sunt cine sunt. Multă lume nu știe aceste lucruri, dar ăsta a fost adevărul”, a mai spus acesta.

Însă acum, chiar dacă nu a luat cetățenia, Gică Craioveanu este un comentator sportiv extrem de apreciat. Acesta a povestit că are tot timpul aparatura necesară după el pentru a putea intra în direct să comenteze meciuri. Mai ales că sportivul vorbește fluent spaniolă, condiție pe care trebuia să o îndeplinească și pentru cetățenie.

Cert este că jucătorul se simte mult mai apreciat în Spania decât în România. ”Eu mă simt mai valorizat în Spania decât în România. Ei sunt oameni blânzi, pașnici, diferiți de noi”.