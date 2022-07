De ce a rămas Alexandru Arșinel fără certificatul de revoluționar. Document: Nu a avut o contribuție semnificativă la Revoluție

Alexandru Arșinel a ajuns să dețină certificat de revoluționar deoarece a fost ”primul care a vorbit de la balconul Radio” și că ”nu a văzut Revoluția la televizor, ci a fost în mijlocul evenimentelor”. Împreună cu zeci de mii de români, artistul a cerut certificat de revoluționar cu titlul de „luptători cu rol determinant”.

Guvernul Boc a hotărât, în 2012, să suspende drepturile băneşti încasate de marea masă a revoluţionarilor. Doar cei care fuseseră răniţi sau aveau rude de gradul I decedate în timpul Revoluţiei au mai primit bani.

În decembrie 2014, Guvernul Ponta, prin OUG, a decis să ofere iar indemnizații tuturor revoluționarilor, cu condiţia ca aceştia să fie verificaţi de o comisie şi să se stabilească dacă au avut o contribuţie determinantă în victoria Revoluţiei.

Alexandru Arșinel „nu a apărat obiectivele de importanță deosebită”

Astfel, Alexandru Arșinel a intrat și el în vizorul Secretariatul se stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 -1989.

Procesul verbal al Ședinței Comisiei art.49 constituite în baza Ordinului nr 46/2022 din data de 18.05.2022 arară faptul că artistul Alexandru Arșinel „nu a ocupat și nu a apărat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, respectiv până la ora 12.10 a zilei de 22 decembrie”.

Astfel „Comisia constată că nu există hotărâre definitivă de respingere, ia act că domnul Alexandru Arșinel se află în posesia Certificatului LRD -D nr.00263, motiv pentru care Comisia art.49 procedează la transmiterea prezentului proces-verbal împreună cu un referat către Serviciul Juridic în vederea promovării acțiunii în instanță de contencios administrativ pentru anulare Certificat.”.

„Orice ban contează”, spunea Arșinel

Datorită certificatului de revoluționar, Alexandru Arșinel beneficiază anual de 33.730 de lei, adică aproximativ 2.810 lei pe lună, și nu plătește impozit pentru casa în care locuiește.

În 2015, împotriva lui Arșinel a fost depusă o contestație, însă Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie a considerat-o neîntemeiată.

„Arşinel e un impostor, n-a avut nicio treabă cu revoluţionarii care au ocupat clădirea Radioului. A fost adus de acasă în după-amiaza de 22 decembrie 1989, a fost băgat pe o uşă din spate şi a vorbit câteva minute pe post. După aceea a plecat acasă. Nu se poate spune că a avut rol determinant“, susţinea Jan Ciochină, preşedintele Asociaţiei „Radio Libertatea 22“ de la vremea respectivă, fiind cel care l-a contestat pe Arşinel, potrivit Adevărul.

Contestat de jurnaliștii de la Adevărul, Alexandru Arșinel a răspuns: „E treaba lor dacă m-au contestat, sunt oameni şi oameni. Eu am fost primul care am vorbit din balconul de la Radio. Dosarul meu demonstrează că nu am văzut Revoluţia la televizor şi că am fost în focul evenimentelor. Nu eu am cerut certificat, cei de la asociaţie mi-au propus să trimită dosarul mai departe şi am zis: da, domnule, vreau să se ştie că nu am stat acasă”

Întrebat de ce a cerut titlul de „luptător cu rol determinant”, Arșinel a spus: „Da, contează şi banii, cum să nu conteze dacă eu ies la pensie? Orice ban contează. Dacă Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor nu mi-a adus nimic, măcar aşa să fiu răsplătit”