Se pare că decizia a venit după ce acesta ar fi votat „de capul lui” la OCDE supra-taxarea cu 15% a multinationalelor.

„Nu a intrebat pe nimeni, nu a discutat cu Primul Ministru. Nu a discutat in partid”, spune Cristian Păun.

„Tocmai ce am aflat aseara, fix din gura ex-ministrului de finante Nazare ca, acum ceva timp, impreuna cu echipa lui de consultanti din MFP (consilierul lui personal era Diaconu, fostul consilier al lui Darius Valcov si secretar de stat in MFP sub Orlando) s-a dus cu mandrie patriotica si a votat in OCDE, fara nicio problema, supra-taxarea cu 15% a multinationalelor. Nu a intrebat pe nimeni, nu a discutat cu Primul Ministru. Nu a discutat in partid, partid care se numeste, inca, si ‘LIBERAL’.

A facut-o de capul lui, ca multe altele. Asa a crezut el ca e bine. Sa sustina bazaconia asta. Sa nu aiba nicio obiectie, desi alte tari din UE au avut obiectii si, foarte probabil, vor mai avea. Irlanda a avut. El nu, si-a asumat nonsalant pozitia consilierilor lui pesedisti reabilitati in MFP. I se parea absolut in regula si rezona cu asta.Ma uitam la el la televizor (Antena 3, unde altundeva) si nu imi venea sa cred cu cata usurinta trata subiectul. Cum credea cu toata fiinta lui de ‘liberal’ in aceasta taxare a multinationalelor. Trambitata pe toate posturile acum cateva zile de nimeni altii decat pesedistii (link in comentarii). Care fix asta au facut prin OUG 109! Mai lipsea Zamfir din studiou si era ‘Cantarea Romaniei’, nu alta!”, sustine Paun.

Orban susține că ar fi vorba de o răzbunare

Liderul liberal l-a taxat pe premier în urma deciziei sale, precizând că nu a avut niciun motiv să-l demită pe Nazare. Mai mult, Orban spune că nu a avut acordul lui.

„Am fost anunțat de intenția de remaniere. V-am spus legat de remaniere că în conformitate cu evaluarea mea ca președinte al PNL dar și cu activitatea miniștrilor, eu ca președinte sunt mulțumit de activitatea miniștrilor PNL și îi susțin. Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul că a fost invocat acordul meu. Nu a avut acrodul meu, nici al forurilor statutare ale PNL. La ședința coaliției domnul prim-ministru nu a fost prezent”, a declarat Ludovic Orban.

Ministerul Finanțelor a funcționat foarte bine

„În privința activității ministrului Finanțelor chiar avem motive de mândrie nu de remainiere. Menținerea ratingurilor de țară, suntem cu un deficit bugetar mai mic decât anul trecut, avem creștere de 23% a încasărilor bugetare față de 2020. În ceea ce privește veniturile fiscale care reflectă gradul de colectare există o creștere de 29%. Au fost depășite obiectivele. Digitalizarea, s-au făcut pași serioși. Sunt conectate la serverele ANAF peste 85.000 de case de marcat. Programul e-facturare care este programul de digitalizare a tuturor facturilor este un program în curs de derulare”, a declarat Orban.

Ce a spus premierul

„A avut posibilitatea să își dea demisia, a fost revocat. Decizia am luat-o după o analiză la șase luni. Avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor”, a spus premierul.

Se pare că ar fi fost o problemă de comunicare între ei.

„Mă voi asigura că toate proiectele întârziate sunt repornite și vom corecta greșelile”, a mai spus șeful guvernului. Acesta l-a ironizat pe fostul ministru, spunând că „poate organizează și acesta o conferință de presă după șase luni de zile”, a mai adăugat Cîțu.

Reacția lui Nazare

„Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi înainte de emisiunea României de eurobonduri, menționând că dacă nu demisionez, îmi va cere remanierea. O demisie, înaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat condițiile pe care România le-ar fi putut obține pe piețele externe, condiții și așa vitrege.

Ieri, în timpul negocierilor, a revenit cu mesaje telefonice insistând să primească demisia cât mai curând. Imediat cum am finalizat cu succes emisiunea de eurobonduri, i-am răspuns că după toată munca depusă, rezultatele bune obținute și reflectate în execuția bugetară și evaluările instituțiilor financiare internaționale, luând în calcul și modul în care permanent a apreciat activitatea mea și a colegilor din Ministerul Finanțelor, nu consider că aș avea vreun motiv sa îmi asum o demisie atât timp cât am apărat cu onestitate și bună credință interesele financiare ale României.

I-am spus domnului Florin Cîțu să pună în discuție decizia legată de evaluarea și retragerea mandatului meu în forurile de decizie ale PNL, conform protocolului asumat în coaliție.

Astăzi, înainte de ședința de Guvern, mi-a confirmat că va trimite propunerea de remaniere. Am menționat că remanierea nu se impune dacă analizăm rezultatele; a replicat că această decizie nu are legătură cu rezultatele, ci cu “echipa”. Posibil s-a referit la faptul că nu m-am alăturat echipei care să îl susțină în campania pentru poziția de președinte al PNL. Am considerat că o atitudine neutră, prin prisma poziției de ministru de Finanțe, este cea mai înțeleaptă în raport cu interesele românilor, cu țintele asumate de România și cu imaginea PNL.”, scrie Nazare.