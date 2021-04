Deși se declara romano-catolic, pleda pentru avort, contracepție și hirotonirea femeilor.

În octombrie 1942, s-a căsătorit cu finlandal Greta Kukkonen, cu care a avut trei fii: Jonathan, Stephen și Carey Paul. Au fost divorțat pe 31 decembrie 1955.

Fiul cel mare a fost găsit mort în casa sa la 26 iunie 1975, iar autoritățile au considerat că s-a sinucis.

În timpul primei căsătorii, a avut o scurtă relație cu Ingrid Bergman

A doua zi după finalizarea divorțului, s-a căsătorit cu Véronique Passani, reporter de știri din Paris care l-a intervievat în 1952.

El a rugat-o să ia prânzul șase luni mai târziu și au devenit inseparabili. Au avut un fiu, Anthony, și o fiică, Cecilia.Cuplul a rămas căsătorit până la moartea actorului.

A urmat ceva studii la UC-Berkeley. S-a înscris la Neighborhood Playhouse în New York şi a debutat pe Broadway după absolvire.

Actorul american Eldred Gregory Peck s-a născut la 5 aprilie 1916 în La Jolla, statul California.

În 1943, a debutat, la Hollywood, în pelicula Days of Glory. Următorul film a fost The Keys of the Kingdon, pentru care a fost nominalizat la Oscar.

A mai jucat în filmul lui Alfred Hitchcock Spellbound (1945). Pentru interpretarea din pelicula The Yearling (1946) a primit o nouă nominalizare la Oscar şi una la Globurile de Aur.

A interpretat cu succes roluri în pelicule western.

