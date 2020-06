1. Fetița căreia nu-i plăcea numele său de Elif Shafak

Vîrsta recomandată: 10+

Traducere din limba turcă de Sunia İliaz Acmambet

Cu ilustraţii de Zafer Okur

N-o cheamă nici Violeta, nici Lăcrămioara, nici Camelia. Cît e ea de inteligentă, de curajoasă şi de plină de imaginaţie, se împiedică şi se întristează mereu de un singur lucru: numele său, care nu-i place nici în ruptul capului. Părinţii ei i-au dat un nume tare ciudat: Sakız Sardunya, adică Muşcată Curgătoare, o floare care n-are altă treabă decît să atragă păsările colibri. Fetiţa nu are fraţi sau surori, iar prietenii ei cei mai buni sînt cărţile, singurele care nu rîd de numele ăsta curios. Numai că nici ele, cărţile, nu-s prea fericite pe lume: printre atîtea jocuri video şi desene animate de la televizor, copiii au uitat să mai asculte şi să mai inventeze poveşti, aşa că tărîmul lor fermecat e în primejdie. Muşcată Curgătoare e tare speriată: doar n-o să fie ea singură în stare să-l salveze, nu?

Globul din ghiozdan

„Era un glob pămîntesc iluminat. Era mai mare decît o portocală, mai mic decît un pepene galben. Pe el se vedeau mările, rîurile, lacurile, munţii şi vulcanii. Graniţele ţărilor fuseseră trasate cu pietricele de diferite culori care pîlpîiau. Cînd îl apucai exact de la mijloc, adică de la linia Ecuatorului, se deschidea ca o cutie cu capac. Dar înăuntru era gol. Dacă însă te gîndeai la greutatea lui, nu părea gol. Poate că avea un compartiment ascuns.

Şi, oricît îl zgîndărise, nu-l găsise… În momentul acela s-a întîmplat ceva ciudat. Pietricelele de pe glob au început să pîlpîie. Sakız Sardunya s-a dat speriată înapoi. Dar o voce lăuntrică îi spunea că acel obiect ciudat ascunde un secret. Trebuia să-l descopere. Şi-a luat inima în dinţi şi a pus globul în ghiozdan. După Cuore avea să vină din nou altă dată. S-a îndreptat spre ieşire. Exact în acel moment s-a auzit o voce…”

2. Momo de Michael Ende

Vîrsta recomandată: 10+

Traducere din limba germană de Yvette Davidescu

Un basm-roman

Cu ilustraţiile autorului

„Spune-mi… ce este de fapt timpul?”

La marginea unui oraş, printre ruinele unui vechi amfiteatru, îşi găseşte adăpost Momo, o fetiţă cu un talent neobișnuit, pe care îl foloseşte să-și ajute prietenii: cînd copiii și oamenii mari vorbesc cu ea, necazurile fug, certurile se topesc, iar imaginaţia prinde aripi.

Domnii cenușii

Dar într-o zi, pe nesimţite, o organizaţie fantomatică a unor terifianţi „domni cenuşii” preia controlul asupra oraşului, furîndu-le oamenilor timpul. Doar Momo are puterea să li se opună, iar cu ajutorul maestrului Hora şi al ciudatei lui broaşte-ţestoase Casiopeea călătoreşte dincolo de hotarele timpului pentru a le descoperi secretele întunecate.

3. O vară cu Isidor de Veronica D. Niculescu

Vîrsta recomandată: 10+

Ediţie ilustrată

O fetiță de 13 ani din București se hotărăște să-l salveze pe condorul Isidor, cel mai bătrîn locatar de la Zoo Băneasa, după ce vede la televizor știrea despre moartea cimpanzeului, veteranul de pînă atunci al grădinii. Dar ce te faci cînd reușești să eliberezi o pasăre care nu mai știe să zboare?

Prietenie, libertate, visuri

Fetița aduce condorul acasă, unde îl ascunde o vreme, și descoperă lucruri fascinante despre el. Apoi cei doi fug împreună la Sinaia. La munte, în locul care seamănă cu casa de demult a condorului, ea speră să-l învețe să zboare din nou și să-l elibereze cu adevărat, în timp ce legătura dintre ei devine tot mai puternică. O poveste despre prietenie, libertate și visuri.

4. A murit Luchi de Otilia Cazimir

Ediţie ilustrată

Avem cu toţii cărţi care ne-au marcat copilăria. Pentru cei mai mulţi dintre părinţii de astăzi, A murit Luchi… e una dintre acestea. Iar dacă unii nu au descoperit-o cu ani în urmă, acum au prilejul să o citească şi să se minuneze ca nişte copii, alături de copiii lor. A murit Luchi… este povestea copilăriei unei fetiţe aflate în faţa unui moment important din viaţa sa, începerea şcolii.

Mistere și minunății

Ea este eroina unor întîmplări hazlii, dar şi emoţionante, petrecute în vechiul tîrg al Iaşului, dar care conturează acel univers idilic propriu fiecărui copil. Dornică să meargă la şcoală, Luchi îşi va da seama încă din prima zi că lumea sa, plină de „mistere şi minunăţii”, este pe cale să fie uitată, ea însăşi transformîndu-se într-o elevă cuminte şi ordonată, pe nume… Casian Alexandra.

5. Vânătorii de cărți de Jennifer Chambliss Bertman

Vîrsta recomandată: 12+

Traducere din limba engleză şi note de Irina Iacob

Cu ilustraţii de Sarah Watts

Vînătorii de cărți este una dintre cele mai vîndute cărți pentru copii în anul 2015 și a fost finalistă la numeroase premii.

Emily are 12 ani şi s-a mutat de cîteva zile în San Francisco. Nu-i place nimic aici, cu o singură excepţie: e oraşul idolului ei, Garrison Griswold, un editor care a inventat cel mai apreciat joc online pentru şoarecii de bibliotecă.

O carte ciudată

În Vînătorii de cărţi, căci acesta e numele jocului, cărţile sînt răspîndite prin toată ţara şi pot fi găsite cu ajutorul unor indicii care se adună într-un puzzle. Dar Emily află că Griswold a fost atacat şi e în comă, iar nimeni nu ştie nimic despre superjocul pe care urma să-l lanseze.

Împreună cu noul ei prieten, James, Emily descoperă o carte foarte ciudată, plină de greşeli intenţionate. Toată lumea crede despre ea că face parte din jocul lui Griswold şi că va conduce la un premiu foarte valoros. Dar cei doi copii nu sînt singurii care încearcă să ajungă la premiu; în competiţie intră şi nişte tipi răi şi cruzi şi astfel începe o cursă contracronometru, în care miza jocului nu este doar să dezlegi misterul înaintea atacatorilor, ci mai ales să rămîi în viaţă pînă la sfîrşit.

6. Eu și Mami-Zână de Sophie Kinsella

Vîrsta recomandată 6+

Traducere din limba engleză de Alexandra Cozmolici

Ilustraţii de Marta Kissi

Bună! Sînt Ella Brook şi locuiesc într-un orăşel care se cheamă Pădurea-cu-cireşe. Am ochi albaştri şi părul şaten închis. Cei mai buni prieteni ai mei de la şcoală sînt Tom şi Lenka. Cel mai mare duşman al meu e Zoe. E vecina şi prietena mea nu-cea-mai-bună. Are o faţă răutăcioasă chiar şi atunci cînd zîmbeşte.

Mami-Zână

O să faceţi cunoştinţă cu ei mai tîrziu. Iar ea e Mami. Arată normal, ca orice altă mamă… dar nu e. Asta pentru că se poate transforma în zînă. Tot ce trebuie să facă e să închidă ochii strîns, să spună „Bezea!“ şi… SPUUF! E Mami-Zînă…

7. Eu și Mami-Zână: Dorințe de unicorn de Sophie Kinsella

Vîrsta recomandată 6+

Traducere din limba engleză de Alexandra Cozmolici

Bună! Sînt Ella Brook şi am un secret cum n-aţi mai auzit. E despre mami…

Mami arată normal, la fel ca toate mamele… dar nu e. De fapt, ea se transformă în zînă cînd ţi-e lumea mai dragă. Şi, cînd o să fiu mare, mă fac şi eu zînă, ca ea. Ştiu de pe-acum prima mea vrajă. O să fac să apară primul meu unicorn.

Zburatul la școală

Patru povești vrăjite despre Ella și familia ei, despre lecţii de balet magic, zburatul la școală și… despre joacă.

8. Copacul minciunilor de Frances Hardinge

Vîrsta recomandată: 12+

Traducere din limba engleză de Ioana Văcărescu

„Alege o minciună pe care ceilalţi vor să o creadă…”

Faith Sunderly are paisprezece ani; e o fată curajoasă şi inteligentă – prea inteligentă, poate, pentru vremea în care trăieşte ea, epoca victoriană, cînd femeile trebuie să fie sfioase, modeste şi… să nu-şi pună nici o întrebare. Pe Faith, limitările o nemulţumesc: în definitiv, visul ei secret e să devină om de ştiinţă, iar animalul ei de companie nu e un căţeluş pufos, ci un şarpe!

Insula Vane

Cînd întreaga familie se refugiază, temporar, pe insula Vane, unde tatăl ei este angajat ca arheolog, fata se trezeşte prinsă într-un vîrtej de aventuri. După ce el moare în circumstanţe stranii, Faith îşi propune să descopere ucigaşul, fiind convinsă că este vorba despre o crimă. Nu greşeşte prea mult: căutările o poartă pe urmele unui misterios Copac al minciunilor şi, fără să stea prea mult pe gînduri, tînăra începe investigaţia căutîndu-şi aliaţi printre locuitorii insulei. Însă iţele poveştii sînt mai încurcate decît par şi pericolul pîndeşte la fiecare pas, căci Faith nu e singura care încearcă să ajungă la copacul magic.

9. Eu și Mami-Zână. Zâna-în-devenire de Sophie Kinsella

Vîrsta recomandată 6+

Traducere din limba engleză de Bianca Alecu

Ilustraţii de Marta Kissi

Bună! Sînt Ella Brook, iar familia mea are un secret. Mami arată normal, la fel ca toate mamele… dar nu e. De fapt, ea se poate transforma în zînă. Problema e că Mami încă nu se pricepe așa de bine la vrăji, chiar dacă se străduiește din greu să ia lecții de magie de la Zîna Fenella, pe canalul ei de ZînoTube.

Aripi sclipitoare

Dar într-o zi o să-i iasă toate cum trebuie. Iar cînd o să fiu mare, o să devin și eu zînă ca ea. O să am aripi sclipitoare și propriul meu Baghetofon. Mami spune că mai am de așteptat pînă atunci, așa că acum sînt Zînă-în-devenire.

10. Prinţul din negură de Carlos Ruiz Zafón

Vîrstă recomandată 12 ani +

Traducere din limba spaniolă de Alina Ţiţei

Europa anului 1943 e bîntuită de spectrul războiului, iar familia Carver se hotărăşte să se instaleze într-un orăşel de pe coasta Atlanticului. O pisică neagră şi un orologiu ce măsoară timpul în mod bizar sînt doar primele semne ale unei enigme care se va adîncicu fiecare clipă.

Prințul din negură

Noua locuinţă ascunde un secret greu de imaginat. Lucruri stranii încep să se petreacă, iar în aer pare că pluteşte încă spiritul lui Jacob, fiul proprietarilor dinainte, despre care se crede că a murit înecat.

Cu ajutorul prietenului lor Roland, Max şi Alicia Carver încearcă să limpezească împrejurările acestei morţi misterioase. Statui fermecate, vise ciudate, apariţii înfricoşătoare, o colecţie de filme neobişnuite şi un vapor misterios îi vor conduce pe tineri către un personaj cu puteri supranaturale: Prinţul din negură, o creatură infernală, întoarsă din trecut pentru a lichida o datorie mai veche.

Colecția „Junior” se adresează atît copiilor, cît și adolescenților. Aceștia vor găsi aici cărți de aventuri, romane fantasy, cărți ilustrate, semnate de nume mari ale literaturii universale actuale.

