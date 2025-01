Social David Popovici: Șansa mea s-a manifestat ciudat. Momentele dificile care i-au marcat cariera și viața personală







David Popovici, în vârstă de 20 de ani, a vorbit în podcastul lui Micutzu despre momentele dificile care i-au marcat atât cariera, cât și viața personală. Câștigătorul medaliei de aur în proba de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și al medaliei de bronz la 100 de metri liber dezvălui planurile pentru viitorul său.

David Popovici, despre norocul său: „Șansa mea s-a manifestat ciudat”

Întrebat dacă norocul este legat de persoanele pe care le-a întâlnit și care l-au format, acesta a susținut că șansa sa s-a manifestat ciudat, dar au avut un final fericit.

„Da, eu numai așa îl asociez. Asta e șansa. Când vorbesc eu despre șansa mea, la asta mă refer. Când eram în clasa I, am vrut să plec de la școala la care eram și pentru care înotam. Am vrut să plec pentru că antrenoarea mă jignea sau mă trăgea de păr și așa, numai că plecând de acolo am ajuns să îl cunosc pe antrenorul meu, domnul Adi, cum îi zicem noi. Știi?

Șansa mea s-a manifestat ciudat. Sau parcursul meu. Ca în viața fiecăruia, de fapt. Dar la mine uite că s-au unit multe chestii frumoase și a ieșit ceva mișto”, a povestit sportivul.

Sportivul a fost nevoit să schimbe clubul sportiv

David Popovici este recunoscător părinților săi, care au intervenit în momentele grele prin care trecea și l-au ajutat să nu renunțe.

„Sunt de 11 ani cu antrenorul meu. Cu antrenoarea? Am fost timp de un an și ceva, până când le-am povestit alor mei, acasă. Și-au dat seama că nu e ok.

Din nou, am avut și șansa să am niște părinți sănătoși la cap, care când au auzit de așa ceva au zis: «Ok, trebuie să schimbăm școala! Vrei să faci înot în continuare?». Și am zis: «Da!». «Bine, trebuie să schimbăm și clubul»”.

Ședințele la psiholog l-au ajutat să progreseze

De asemenea, sportivul a susținut că ședințele la un psiholog sportiv l-au ajutat foarte mult în parcursul carierei sale, motivându-l să-și continuie ședințele pentru problemele sale persoanle.

„Recent am schimbat terapeutul, terapie eu fac de 2-3 ani, cam așa, cu un psiholog. Am început cam de doi ani cu un psiholog sportiv și chiar cred că asta a contribuit la parcursul pe care l-am avut cu el la cariera mea sportivă.

Am simțit nevoia, spre finalul ședințelor noastre, să merg și la un psiholog de oameni, aveam atât de multe chestii de vorbit, care mă apasă, care mă fac să râd sau să plâng, personale, pe mine, David Popovici, dar nu înotătorul. A fost o decizie foarte bună, pentru că mă simt bine”, a mai spus acesta.

David Popovici: „Oamenii care sunt dependenţi trebuie reintegraţi în familie şi apoi în societate”

Mai mult, sportivul a susținut că un plan de viitor este înființarea unui centru de reabilitare. Acesta a mărturisit că în familia sa există un caz de dependență de droguri, iar acest lucru l-a determinat ca, după finalizarea carierei sale, să ajute persoanele care se confruntă cu diverse tipuri de dependențe.

„Am un membru al familiei, un membru foarte apropiat al familiei care se confruntă nu numai cu dependenţa de droguri, dar şi cu dependența de jocuri de noroc. După ce închei cariera mea de înotător, vreau să mă ocup şi de un centru de reabilitare. Cunoscând foarte bine care este ajutorul primit în ţară, care este aproape de zero, nu am cum să stau deoparte.

Îmi doresc să mă folosesc de banii pe care îi voi strânge până atunci, de prietenii şi partenerii pe care îi voi avea şi care mă pot ajuta să încep construirea unui asemenea centru. Oamenii care sunt dependenţi trebuie reintegraţi în familie şi apoi în societate.

În România nu ai asta acum. Îmi doresc să fie un centru real, să aibă medicamentele potrivite şi stafful potrivit. Să aibă competenţele necesare şi intenţia bună. Noi nu avem asta”, a declarat tânărul, la M.C.N. Podcast.