Farsă în Guvern. Ministru păcălit de un necunoscut într-un apel video

David Cameron, ministrul britanic de externe a fost victima unei farse puse la cale de un necunoscut. Oficialul a schimbat o serie de mesaje și a purtat o conversație video, cu un necunoscut.

Necunoscutul care l-a abordat pe ministrul britanic a pretins că ar fi fostul preşedinte ucrainean Petro Poroşenko. Ulterior s-a stabilit că este vorba despre o păcăleală, așa cum a confirmat Ministerul de Externe de la Londra, relatează Reuters.

Ministrul de Externe al Marii Britanii a avut un schimb de mesaje și o conversație prin apel video cu un necunoscut. Acesta a pretins că ar fi fostul președinte ucrainean, Petro Poroşenko. Potrivit Ministerului de Externe, în timpul conversației, David Cameron a deventi suspicios. El a cerut verificări suplimentare.

Ministerul britanic nu a oferit detalii despre conținutul conversației sau despre mesajele schimbate. Singurul lucru care a fost precizat este că interlocutorul i-a cerut lui David Cameron datele de contact ale altor persoane.

Ministerul de Externe precizează că David Cameron a decis să facă publică farsa. El și-a luat măsuri de precauție, astfel, pentru „cazul în care înregistrarea video este manipulată şi folosită ulterior şi pentru a se asigura că şi alţii sunt conştienţi de acest risc”.

Oficialii britanici nu au spus pe cine suspectează că ar fi în spatele acestei farse. De altfel, în Marea Britanie urmează să se desfășoare alegeri legislative, pe 4 iulie.

British Foreign Secretary David Cameron exchanged messages and held a video call with someone purporting to be former Ukrainian President Petro Poroshenko, but the interactions were later determined to be a hoax, the foreign office has saidhttps://t.co/XRXVuhFe09

— RTÉ News (@rtenews) June 7, 2024