Vegetația și timpul calendaristic ajung la maturitate în prima lună a verii, când ziua este cea mai lungă de peste an. Totuși, recoltele, oricât de promițătoare s-ar arăta, nu pot fi sigure. În luna iunie, orice furtună, vijelie sau ploaie torențială poate distruge lanul de grâu și porumb, livezile sau vița de vie.

În calendarul popular, luna iunie este una dintre cele mai importante luni, având multe sărbători și evenimente folclorice.

Dintre sărbătorile lunii iunie, amintim: Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, pe data de 2 iunie; Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile, Sfântul Vartolomeu, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele sau Drăgaica, pe data de 24 iunie; Sfinții Apostoli Petru și Pavel sau Sânpetru de Vară, pe data de 29 iunie.

De Rusalii, se practică binecuvântarea cu frunze de tei sau de nuc. Există obiceiul ca în ziua de Rusalii, să se aducă în biserică frunze de nuc sau de tei, simbol al limbilor ca de foc, semne ale coborârii Sfântului Duh. Ele sunt binecuvântate și împărțite credincioșilor.

Prezența acestor frunze la Sărbătoarea Rusaliilor sunt chipul darurilor Duhului Sfânt, daruri nenumărate, diverse și totuși unitare și unificatoare.

Iar numele de Sânziene desemnează pe de o parte zânele bune, dar și florile galbene ce înfloresc în preajma zilei de 24 iunie.

Sânzienele ca zâne, pot fi aducătoare de rele dacă oamenii lucrează în ziua de 24 iunie. Dacă nu sunt cinstite, stârnesc vijelii și lasă câmpul fără rod și florile fără leac.

Cel mai important fenomen astronomic ce are loc în această lună este solstițiul de vară (21 iunie), cea mai lungă zi din an. În calendarul popular, luna iunie este una dintre cele mai importante din an, cu multe sărbători și evenimente folclorice, însoțite de practici rituale care au semnificații profunde asupra omului și relațiilor lui cu natura, cu lumea înconjurătoare.

Luna iunie are o mulțime de superstiții, potrivit traditii-superstitii.ro:

Dacă tună și fulgeră mult în luna iunie, atunci vara va fi noroasă;

Dacă în luna iunie avem parte de ploi, atunci la Crăciun vom avea parte de belșug;

Dacă vântul de la miazănoapte va bate în luna lui iunie, atunci grâul va avea roade bogate;

Dacă plouă în luna iunie, atunci nu vom avea recolte prea bune la porumb, etc.

Pe lângă superstiții, luna iunie este înconjurată și de multe obiceiuri, cele mai multe în data de 24 și 29 ale lunii, când se sărbătorește Drăgaica, respectiv Sânpetrul de Vară.