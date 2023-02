Dată afară de la ProTV, o vedetă izbucnit: „Sclavii nu mor”

După ultima ediţie a emisiunii „Ora exactă în sport” pe care a moderat-o la Pro Arena, Ioana Cosma a declarat că nu mai poate tolera atitudinea șefilor trustului, dar că va aprecia în continuare oamenii talentați cu care a lucrat. Din 5 februarie, în locul acestui show vor fi difuzate serielele de comedie „Familia Bundy” și „Seinfeld”. Ea a mai spus că „sclavii nu mor, sclavii sunt eterni”.

„Aș vrea să scriu, dar nu știu exact ce să aștern pe hârtie. Protv m-a definit ca om, neînfricat, cu argumente, mi-a zis gandește liber! Eram liberă azi și politically correct mâine. Mi-am pierdut busola, dar până la final am ținut jurnalismul sus, m-am implicat când am crezut că, neinformați, oamenii au greșit. Urcușuri și coborâșuri au fost, am greșit, am învățat, dar nu am tolerat. Sunt oameni minunați acolo, unii au sădit și au crescut, alții au pus doar lăstari, dar sunt plămădiți din același aluat. Pro Tv înseamnă oameni talentați, oameni dedicați. Protv înseamnă oameni buni. Atât! Protv însă nu înseamnă oameni care sapă la fundație, înseamnă doar cei care pun mâna la construcție!”, a scris Ioana Cosma pe Facebook. Ea a pus mai multe hashtaguri, precum #sclaviinumor #sclaviisunteterni.



Au fost concediați de la PRO TV

Pro Arena a renunțat la emisiunea „Ora exactă în sport”, moderată de Ioana Cosma și Mihai Mironică, jurnaliști angajați de peste 25 de ani în trustul Pro. Pe 20 ianuarie, ei au aflat că nu vor mai lucra la PRO TV, dar fără să primească explicații. Pe lângă cei doi moderatori, au mai fost anunțați că sunt concediați alți cinci angajați, Robert Zamfirescu, Alin Floroiu, Florin Culiță, Dan Ionescu și producătorul emisiunii, Leonard Badea.

Și Ionuț Eduard Coandă, șeful departamentului sport de la Pro TV, și-a dat demisia după ce colegii lui au fost concediați.

„Am fost informați că din data de 5 februarie 2023 emisiunea „Ora exactă în sport” se închide. 7 persoane au primit preaviz. Ioana Cosma, Mihăiță Mironică, Dan Ionescu, Alin Floroiu, Florin Culiță, Robert Zamfirescu și eu am fost dați afară. Solidar cu noi, Ionuț Coandă și-a dat demisia. Era șef departament sport. Ca să nu existe interpretări, am trimis ca să aflați de la mine adevărul.

Financiar eram pe zero. Nu există altă producție proprie la Pro Arena. Nu știm motivul. Eu țin să vă mulțumesc pentru că am colaborat excelent. Dacă v-am greșit cu ceva îmi cer scuze. Se spune că un șut în fund e un pas înainte. Cu Dumnezeu înainte. Vă iubesc și vă promit că voi rămâne devotat fenomenului fotbal al cărui fan voi rămâne, indiferent de situație”, a transmis Leo Badea, producătorul emisiunii.