Omul lui Dragnea a fost dat în judecată pentru un prejudiciu de milioane. Breaking news

Darius Vâlcov are în prezent, și alte probleme, după ce a fost condamnat de prima instanță la opt ani de închisoare și a demisionat din funcția de consilier al premierului Viorica Dăncilă.





Acum, Darius Vâlcov a fost dat în judecată de Primăria Slatina care vrea să recupereze de la el, suma de 4.2 milioane de lei. Darius Vâlcov a fost primar al Slatinei, în perioada 2004-2008.

Primăria Slatina susține că Darius Vâlcov a aprobat, în calitatea lui de primar, vânzarea unui treren pe care ar fi trebuit să se construiască un mall, dar investiția a fost anulată, terenul revenind municipalității. "Prejudiciul stabilit de Curtea de Conturi a fost produs prin restituirea banilor obţinuţi de municipalitate din vânzarea terenului de pe Aleea Oltului (un fost parc cu suprafaţă de circa 8 hectare - n.r.) şi a penalităţilor. Terenul a fost vândut în 2007, restituit municipalităţii câţiva ani mai târziu, suma obţinută din vânzare plus penalităţi au fost înapoiate cumpărătorului în perioada 2013 - 2014, când domnul Vâlcov era în Guvern şi am înţeles că banii ar fi provenit de la Guvern. Raportul Curţii de Conturi privind constatarea prejudiciului este dinainte de a fi eu primar, este din 2015, a fost atacat în instanţă şi procesul a fost pierdut definitiv de primărie, prin urmare trebuia să ne îndreptăm pentru recuperarea prejudiciului către persoanele indicate de Curtea de Conturi", a explicat Emil Moţ.

În acest dosar au mai fost acționați în judecată, în solidar cu Darius Vâlcov, și consilierii locali de la vremea respectivă dar și șefii de servicii din cadrul Primăriei Slatina, care au vizat afacerea.

Codrin Stefanescu NU se lasa! Mesajul care TULBURA apele in PSD

Pagina 1 din 1