O analiză excepțională a lui M.K. Bhadrakumar pentru Asia Times.

Donald Trump nu este cunoscut ca un practicant al judo-ului. Este totuși posibil să fi învățat câteva tehnici de judo de la omologul său rus, Vladimir Putin, care deține centura neagră.

Însă ceea ce Trump tocmai i-a făcut lui Erdogan decurge direct dintr-un concept al fizicii utilizat în judo.

A folosi în beneficiul tău elanul adversarului este o tehnică de judo ingenioasă. Dacă acesta te atacă și tu rămâi pe loc, te va răsturna. Însă viteza pe care o atinge poate fi folosită împotriva lui, ferindu-te din calea lui, și lâsându-l să vină în cap. Puteți economisi mult timp și energie dacă profitați elanul adversarului.

Erdogan a vociferat amenințând că va invada Siria ți îi va decima pe kurzii sirieni, aliați cu armata SUA, care locuiesc în regiunile nordice de la granița cu Turcia. În ultimul an, Statele Unite au încercat să îl potolească pe Erdogan, să-l calmeze, să-l lingușească și uneori chiar să-l amenințe pentru a nu lansa o incursiune în nordul Siriei, la est de Eufrat, unde se află încă poziții întărite ale grupului jihadist ISIS și mii de luptători ISIS sunt închiși în lagăre sub paza milițiilor kurde, dușmanul implacabil al acestora.

Sâmbătă, Erdogan și-a pierdut calmul și a dat un ultimatum. El a amenințat că, întrucât Statele Unite nu i-au îndeplinit solicitarea pentru curățarea „coridorului terorist”, de-a lungul graniței Turciei cu Siria, nici nu și-au respectat acordul de a crea o „zonă tampon” în nordul Siriei, va lua personal în mâinile sale aceste probleme și va lansa o invazie unilaterală în estul Eufratului, „cât mai curând, azi sau mâine”.

Potrivit lui Erdogan, „ne-am încheiat pregătirile și planul de acțiune, ordinele au fost date… Vom efectua o operațiune terestră și aeriană.”

Trump a avut o discuție de urgență cu Erdogan, iar duminică târziu secretarul de presă al Casei Albe a emis o declarație, luând notă de hotărârea Turciei de a merge mai departe „cu operațiunea de mult timp planificată în Siria de Nord”.

Declarația a lămurit că Statele Unite „nu vor sprijini, nici nu vir fi implicate în operațiunea Turciei”, iar contingentul militar al SUA din nordul Siriei „nu se va mai afla în zona imediată” a incursiunii Turciei.

Ea adăuga că „Turcia va fi acum responsabilă pentru toți luptătorii ISIS din zonă capturați în ultimii doi ani, ca urmare a înfrângerii ‘Califatului’ de către Statele Unite”.

Cât de departe au mers Trump și Erdogan cu acordul dintre ei rămâne încă neclar. Punctajul discuției, realizat de partea turcă, susține că Erdogan îl va vizita pe Trump în noiembrie.

Sub nici o formă, Trump nu dorește ca trupele SUA să fie prinse între focurile turcilor și kurzilor în Siria. Într-o serie de mesaje pe Twitter, el a repetat că Statele Unite nu au nici un interes de a rămâne angajate în Siria.

Trump a scris:

„Statele Unite trebuiau să rămână în Siria timp de 30 de zile; asta era cu mulți ani în urmă. Am rămas și ne-am afundat în război fără nici un obiectiv real în perspectivă. Când am ajuns la Washington, ISIS era înfloritor în regiune. Am învins rapid, în totalitate, Califatul ISIS, inclusiv capturând mii de luptători ISIS, în special din Europa. Dar Europa nu vrea să îi ia înapoi, spun să îi ținem noi în SUA! Em am spus «NU, v-am făcut un mare serviciu și voi vreți acum să-i ținem în închisorile americane cu costuri enorme. Voi trebuie să-i judecați.» Ei au spus încă o dată «NU», gândind ca de obicei că Statele Unite sunt «proștii» NATO, ai comerțului, ai orice.

„Kurzii au luptat alături de noi, dar au fost plătiți cu cantități considerabile de bani și echipamente. Luptă împotriva Turciei de zeci de ani. Am oprit această luptă timp de trei ani, dar a venit pentru noi momentul să ieșim din aceste ridicole Războaie fără Sfârșit, multe dintre ele tribale, pentru a ne aduce băieții înapoi acasă. VOM LUPTA UNDE ESTE ÎN FOLOSUL NOSTRU SĂ O FACE, ȘI VOM LUPTA DOAR PENTRU A CÂȘTIGA. Turcia, Europa, Siria, Iran, Irak, Rusia și kurzii vor trebui să se descurce cu această situație și cu ceea ce vor face cu luptătorii ISIS capturați în «vecinătatea» lor. Cu toții detestă Statul Islamic și sunt inamicii săi de ani de zile. Noi ne aflăm la 11.000 de kilometri distanță și vom zdrobi din nou ISIS dacă se apropie.”