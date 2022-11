Daniela Crudu s-a întors în România. Cum a fost surprinsă fosta asistentă TV

Paparazzi de la Cancan au urmărit-o pe Daniela pe străzile din București. Aceasta a mers la un salon de înfrumusețare, unde a petrecut mai bine de o oră. Burtica de gravidă este vizibilă, fiind evidente și alte mici schimbări.

Fosta asistentă TV spune că abia așteaptă să devină mamă și că și-a dorit mult un copil. Nu știe încă dacă va avea băiat sau fată. Ea a ales deja, însă, nume pentru ambele variante. Daniela Crudu mai spune că nu și-a făcut planuri de nuntă. Aceasta a făcut primele declarații după ce a anunțat că este însărcinată și a povestit cât de fericită este că va deveni mamă.

„I-am auzit inimioara cum bate. Mi-a fost rău de tot în primele două luni. Nu știu încă ce este. Eu cred că e băiețel, așa simt. Săptămâna viitoare fac trei luni. Nu am pofte. Mie dacă mi-e foame mănânc, am mai învățat să fac câte ceva”, a declarat Daniela Crudu, la Xtra Night Show.

A ales numele bebelușului

Daniela Crudu spune că și-a cunoscut actualul iubit în România, la o zi de naștere. Fosta asistentă TV mărturisea recent să își dorește foarte mult un copil. S-a gândit deja și la numele bebelușului. Spune însă că nu a făcut planuri de nuntă.

„Vreau să nasc natural. Deocamdată mă gândesc la copilaș, nu la nuntă. Dacă va fi băiat îi pun numele David, iar dacă va fi fată, Daiana. Nu am plănuit sarcina, așa a fost să fie.

A renunțat la televiziune pentru Onlyfans

Fosta asistentă TV a ales să se mute în Suedia alături de sora ei. Spune că a fost o decizie bună pentru moment. Recunoaște că face bani frumoși din afacerea ei de pe OnlyFans.

„Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte. Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”, a mai spus Daniela Crudu.

Daniela a dezvăluit și motivul pentru care și-a făcut cont pe platforma destinată adulților. „M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă!”, a afirmat Daniela Crudu.