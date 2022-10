Reacția lui nea Mărin la aflarea veștii că Daniela Crudu este însărcinată: Eu sunt cu lumea mea, ea este cu a ei

Ajunsă la 33 de ani, Daniela Crudu a luat o decizie cât se poate de importantă cu privire la viitorul ei. Mai exact, ea a decis că este momentul să devină mamă, lucru pe care l-a recunoscut recent.

„Da, sunt însărcinată. Săptămâna viitoare fac trei luni de sarcină. Încă nu am aflat sexul copilului”, a declarat, Daniela Crudu. Vedeta Onlyfans a mărturisit că speră că va avea o sarcină ușoară și o naștere la fel de ușoară, adăugând că abia așteaptă să își strângă bebelușul la piept.

Nea Mărin a avut o primă reacție după ce luni, 24 octombrie, s-a aflat că Daniela Crudu e însărcinată. Cei doi au participat împreună la multe emisiuni de televiziune, dansatorul și coregraful o cunoaște bine, iar acum i-a transmis numai urări de bine.

„Să fie sănătoasă și mă bucur tare mult pentru ea că și-a găsit liniștea, mă bucur când aud așa ceva, astfel de vești. Am avut de-a face cu toate fetele astea din showbiz. Când ajung în pragul căsătoriei toate devin serioase, femei de casă, mă bucur că și ea a ajuns în stadiul acesta”, a declarat nea Mărin pentru Ego.ro.

Întrebat dacă va fi nașul copilului Danielei Crudu, nea Mărin a afirmat că nu crede că vedeta îi va face această propunere. „Să vedem, nu cred că eu sunt cel mai potrivit să-i nășesc copilul, eu sunt cu lumea mea, ea este cu a ei. Daniela era cu Bianca Drăgușanu, tot timpul, ea e mai potrivită ca nașă, normal”, a mai dezvăluit el.

Ce a spus nea Mărin despre acuzațiile de agresiune

Nea Mărin a fost acuzat că ar avut un comportament extrem de nepotrivit față de Daniela Crudu în timpul emisiunii „Poftiți pe la noi!” și că acesta ar fi ajuns chiar să o agreseze fizic și verbal. Bărbatul a negat vehement că s-ar fi întâmplat vreodată un asemenea lucru.

„N-am lovit în față nici măcar un bărbat. Dar mai ales o femeie! Doamne, Dumnezeule, niciodată nu am făcut asta. Copiii ăștia nu au ce face, își fac de lucru. Ea a fost ani de zile la noi la emisiune. S-a simțit foarte bine. Dar are și ea problemele ei, a plecat din țară, e treaba ei. Eu am lucruri mai importante de făcut”, a declarat acesta.

Bianca Drăgușanu, viitoarea posibilă nașă

Bianca Drăgușanu, viitoarea posibilă nașă – care a măcelărit superlativul absolut de superioritate, s-a arătat mai mult decât dornică să-i boteze copilul fostei sale colege de la Antena1.

„Să mă pună nașă că sunt cea mai superbă, frumoasă și deșteaptă nașă”, a spus Bianca Drăgușanu, adăugând și câteva urări de bine. Ea i-a dorit cu toată sinceritatea o fetiță la fel de amuzantă și deșteaptă ca ea, omițând și „frumoasă”, pentru că, în mod clar, titlul de „cea mai superbă și frumoasă” îi aparține Biancăi.

„Nu pot să cred așa ceva, eu până nu văd, nu cred. Sunt nașă dacă vrea, să mă pună nașă la copil. Doamne ajută, o să-i scriu! Știu că își dorea, mă bucur pentru ea, să dea Dumnezeu să aibă o fetiță amuzantă și deșteaptă, exact ca ea. Să dea Dumnezeu să fie sănătoasă, să aibă o sarcină ușoară, să ne auzim cu bine. Să mă pună nașă că sunt cea mai superbă, frumoasă și deșteaptă nașă (râde). Aștept să-mi dea un semn să-mi spună că vrea să-i fiu nașă”, a declarat Bianca Drăgușanu.