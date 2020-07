Vedeta are o un corp de invidiat și a atras atenția imediat celor aflați pe plajă. Cu un costum de plajă din două piese, foarte sexy și atrăgător, Crudu s-a încins pe muzică latino, cu mișcări lascive, ceea ce i-a făcut pe cei prezenți să asiste ca la dentist, cu gura deschisă.

De altfel, spun șefii plajei respective, de când au fost ridicate măsurile de protecție împotriva coronavirusului, Daniela Crudu este nelipsită de pe litoral, unde vine însoțită de mai mulți apropiați. Martorii spun că vedeta s-a lăsat fotografiată doar într-un prosop de plajă cu care și-a acoperit zonele cele mai importante.

Iubitoare de operații estetice, Daniela Crudu nu ascunde acest lucru. „Nu există femei urâte, doar că nu au bani să se opereze. Eu am doctorii mei, de 10 ani şi am silicoane de 12 ani. Acum le-am schimbat că le-am vrut mai mari, dar nu aveam nicio problemă. Eu sunt foarte mulţumită şi primesc mesaje de la fete care mă întreabă ce mi-am făcut. Acum mi-am subţiat talia, dar voiam să se vadă şi mai bine. Dacă am auzit de o nouă operaţie liposculptură, imediat mi-am făcut-o”, spunea Daniela la o emisiune TV.

Trăiește la maxim

Aparițiile senzuale ale Danielei Crudu contrastează puternic cu evenimentele de la începutul anului, când vedeta a fost ruptă în bătaie de iubitul croat, ajungând chiar la spital, unde a rămas internată cu nasul rupt.

Vedeta a recurs la o soluție extremă după clipele negre prin care a trecut, fiind bătută și umilită de iubitul ei Seco Dubravko. Aceasta a ales să petreacă o perioadă în casa părintească alături de tatăl ei, care să o protejeze de un alt eventual atac.

Iubitul Danielei Crudu este un bărbat înalt, suplu, brunet și foarte bogat, exact așa cum îi plac fostei asistente de televiziune. Cei doi au ținut-o numai într-o plimbare, în perioada în care au fost împreună. Nu au ratat niciun weekend de schi. Au mers de fiecare dată la munte, de la Mondena posta fotografii care arătau cât este de fericită.

După scandal, vedeta a dispărut o vreme din lumina reflectoarelor.