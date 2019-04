Primul potențial nume de candidat pentru a doua selecție pentru funcția de procuror general: „Voi candida iar. Toader să-și facă publice exigențele!”

Fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat că va candida din nou pentru funcția de procuror general. De asemenea, acesta consideră că ar fi mai bine dacă ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar face publice exigențele pe care le are.





Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a respins, miercuri, toți candidații participanți la funcțiile de procuror general și procuror european.

Fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat că ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar fi trebui să-și facă publice exigențele.

„Problema este că nu avem un profil clar de candidat și dacă am fi avut am fi știut cu toții la ce se aștepta ministrul. Este cert că niciunul dintre candidați nu i-a satisfăcut exigențele ministrului, dar era mult mai simplu pentru noi dacă am fi cunoscut exigențele. Pentru ca procedura să poată fi contestabilă, ar fi trebuit ca noi să știm care este profilul candidatului, iar acesta nu a existat. Eu am mers la concurs pentru că am considerat eu că mă calific, conform cerințelor minimale care erau acolo - vechime și experiența managerială.”, a declarat Horodniceanu, conform B1.

Daniel Horodniceanu a precizat că va candida din nou pentru ambele posturi.

Miercuri, cei patru candidaţi pentru funcţia de procuror general al României - Augustin Lazăr, Marian Drilea, Gabriela Scutea şi Daniel Horodniceanu au susținut miercuri interviul, în faţa unei comisii conduse de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Fiecare candidat a avut la dispoziţie aproximativ 30 de minute pentru a face o prezentare a Ministerului Public, a eventualelor disfuncţii şi vulnerabilităţi identificate, dar şi propuneri de remediere a acestora, după care vor răspunde întrebărilor puse de membrii comisiei de examinare.

Dacă Tudorel Toader s-ar fi hotărât asupra unuia dintre candidați, atunci propunerea ministrului Justiţiei ar fi trebuit înaintată Secţiei pentru procurori a CSM, în vederea obţinerii avizului, urmând ca, după obţinerea acestuia, ministrul Justiției să înainteze propunerea preşedintelui României.

Daniel Horodniceanu, unul dintre rivalii lui Augustin Lazăr, a candidat pentru al doilea mandat la şefia DIICOT şi a fost respins de ministrul Tudorel Toader. Totodată, el candidează şi pentru funcţia de procuror european din partea României.

Gabriela Scutea a fost adjunctul Laurei Codruţa Kovesi, în vremea când aceasta era procuror general. Marian Drilea este procuror la DIICOT Braşov, el fiind cel care l-a anchetat pe fostul şef al ANAF Sorin Blejnar în dosarul „Motorina".

