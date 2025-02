Social Daniel David: Istoria rămâne materie obligatorie în liceu pentru toţi elevii







Istoria va fi studiată în toţi anii de liceu, potrivit anunţului făcut de ministrul Educaţiei, Daniel David. Decizia vine în urma discuţiilor cu decanii facultăţilor de Istorie şi cu reprezentanţii Academiei Române.

Modificări în planul iniţial de studiu

Conform noului plan, elevii vor studia Istorie Universală în clasele a IX-a şi a X-a, iar Istoria Românilor sau Istoria României în clasele a XI-a şi a XII-a. Totuşi, ministrul Educaţiei a menţionat că există în continuare o rezervă privind studiul acestei materii în ultimul an de liceu.

"Am avea Istorie Universală în clasa a IX-a şi în clasa a X-a şi ai începe să studiezi Istoria Românilor sau Istoria României din clasa a XI-a şi clasa a XII-a. Sigur, că eu încă am această rezervă pentru clasa a XII-a, dar mă simt confortabil că am adus-o în clasa a XI-a", a explicat ministrul Daniel David, la TVR Info.

Elevii de la profilurile Știinţe Sociale şi Filologie vor avea câte două ore de Istorie pe săptămână, în timp ce la celelalte profile se va aloca o singură oră săptămânal. Această schimbare este văzută ca o victorie pentru întreaga şcoală românească, conform conf. dr. Matei Gheboianu, decanul Facultăţii de Istorie de la Universitatea din Bucureşti. Acesta a subliniat că, în lipsa acestei decizii, există riscul ca materia să dispară din multe licee, mai ales din cele cu profil tehnologic.

Reacţii din partea profesorilor privind istoria

Marcel Bartic, profesor de Istorie, consideră că, mai degrabă decât numărul de ore, este nevoie de o schimbare radicală în modul de predare a istoriei şi în responsabilitatea cadrelor didactice pentru mesajele transmise elevilor.

"E mai degrabă nevoie de o schimbare radicală în felul în care predăm Istoria, în felul în care ne asumăm responsabilitatea pentru mesajul pe care îl transmitem elevilor", a afirmat profesorul Bartic.

Studii suplimentare despre Holocaust şi istoria comunismului

O altă modificare notabilă este includerea disciplinelor "Istoria Evreilor. Holocaustul" şi "Istoria comunismului din România" în ultimii doi ani de liceu. Decizia a generat controverse, unii specialişti considerând că introducerea acestor subiecte s-a făcut din raţiuni politice, în loc să fie parte a unui curs mai amplu despre secolul XX.

"Cred că introducerea Istoriei Holocaustului şi Istoriei comunismului s-a făcut mai degrabă din oportunism politic şi dintr-un avânt ideologic al unor parlamentari", a declarat prof. univ. dr. Mircea Miclea, fost ministru al Educaţiei. Acesta a propus, în schimb, studiul unei discipline mai cuprinzătoare, care să includă revoluţia ştiintifică, cele două războaie mondiale şi alte evenimente istorice relevante pentru epoca modernă.

Dezbateri publice şi consultări la nivel naţional

Noile planuri-cadru sunt în plină dezbatere publică, iar discuţiile continuă în diverse oraşe din ţară. După consultările de la Cluj-Napoca, următoarele dezbateri vor avea loc la Iaşi şi Timişoara, iar pe 6 martie este programată o dezbatere naţională online.

Aceste consultări vor influenţa forma finală a planurilor de învăţământ pentru liceu, urmând ca Ministerul Educaţiei să stabilească definitiv structura materiei Istorie pentru anii următori.