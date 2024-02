Monden Dani Prințul Banatului, fără casă, fără nevastă şi copii. Viciul care l-a lăsat pe stradă







Dani Prințul Banatului a avut puterea să mărturisească despre necazurile vieţii sale, toate provocate de un viciu care l-a ruinat la un moment dat. Dar, spune el, cu ajutorul lui Dumnezeu, de care uitase, şi-a revenit.

Dani Prințul Banatului a vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața lui. Artistul a recunoscut că viciul legat de casino l-a lăsat în stradă. Mai mult, spune că nu încurajez pe nimeni să facă aceste lucruri. Dani Prințul Banatului a mărturisit că ani de zile a jucat la casino. Acest viciu l-a pus la terminat. A pierdut mulţi bani pe care nu i-a mai recuperat niciodată.

Dani Prințul Banatului, despre necazurile vieţii

Dani Printul Banatului, pe numele adevărat Ivan Florinel Daniel, este cântăreț de manele și muzică de petrecere. Artistul a vorbit despre familie, divorț, copiii, carieră și viciul care l-a ruinat.

„Nu vreau să dau o sumă. Îți spun că, spre exemplu, o mașină de 180.000 am vândut-o în 3 ore ca să joc. Dacă împarți la 3, cam 60.000 am luat pe ea după. Astea sunt sume mari. Imaginează-ți că eu am 38 de ani și eu joc de la 12 ani. Am 26 de ani de jucător. Am câștigat, dar nu câștigul te făcea, ci e adrenalina aia. Nu am vrut să mă sinucid niciodată din cauza asta. Când îmi părea rău, mă pedepseam. Mă urcam în tramvai, îmi mai rămâneau 10-20 de milioane prin buzunar, mărunțiș pentru banii pe care eu îi pierdeam și este o rușine. Nu încurajez pe nimeni să facă aceste lucruri care îți distrug cu adevărat viața. Îmi aruncam țigările, dădeam o haină bună de-a mea unui om de pe stradă sau mergeam pe jos kilometri, îmi făceam ordine în gânduri și juram că nu mai joc niciodată. Casinoul m-a lăsat în stradă.”, a declarat Dani Prințul Banatului.

Dani Prințul Banatului. Sursa foto: Facebook

Artistul: Casinoul m-a lăsat în stradă

Artistul a fost foarte retras o perioadă. Nimeni nu ştia despre întâmplările din viaţa sa. Manelistul a mărturisit că uitase şi de Dumnezeu. Şi toate necazurile era din cauza anturajului.

„În ultimii ani am trecut prin foarte multe încercări ale vieții. Una, care a fost printre cele mai importante a fost divorțul de soția mea. Eu atunci când am ajuns legendă, am crezut că tai, că spânzur, uitasem de Dumnezeu la care mă rugam. Din cauza anturajului, banilor aruncați, mi-am pierdut familia. Ulterior, m-am împăcat cu soția mea, ne-a crescut copilul, m-am schimbat ca om. A doua problemă prin care am trecut, mi-au murit părinții. A treia chestie, nu mi-am mai dorit să fac muzică o perioadă. Românii nu apreciază un solist bun. Am zis să mă retrag un pic, să își facă lumea treaba pe lângă mine.”, a povestit Dani Prințul Banatului, la Fiță cu Adiță.