Cu toate că autoritățile i-au suspendat de câteva ori permisul de conducere, asta nu l-a împiedicat pe Dani Mocanu să se urce la volanul bolidului său de lux și să cutreiere drumurile din România, chiar dacă știa că va comite o ilegalitate.

În cadrul unei emisiuni la antenastars.ro, interpretul de manele a mărturisit că lucrurile nu stau așa cum au fost menționate în presă.

Dani Mocanu declară că are permis de conducere valabil în Italia

Interpretul a avut o primă reacție, după ce s-a aflat că ar fi fost prins de mai multe ori la volan, deși nu avea permis. Potrivit spuselor sale, el ar deține un permis de conducere, însă este valabil în Italia.

Mai mult decât atât, Dani Mocanu a spus că în perioada de două luni în care permisul i-a fost confiscat de oamenii legii, ar fi obtinut un certificat de grefă de la o judecătorie aflată în apropierea domiciliului său, cu ajutorul căruia deplasarea lui pe drumurile din România ar fi fost legală.

„Eu dețin permis valabil de Italia. S-a presupus că aș fi condus pe perioada unei suspendări de două luni. Mi-a fost reținut permisul pentru două luni și am condus pe perioada respectivă, numai că eu am condus în baza unui certificat de grefă obținut de o judecătorie din zona domiciliului meu. Domn polițist ar fi spus că ar fi trebuit eliberat de o altă judecătorie. Am câștig de cauză acolo. Pot să conduc de 10, 20 de ori, de câte ori vreau eu, numai că se lungește procedura de returnare a permisului, doar atâta tot. Nu risc nimic. Nu e cazul. Acolo am condus pe baza certificatului de grefă obținut pe care-l am”, a susținut Dani Mocanu.

Dani Mocanu a mai fost condamnat o dată pentru aceeași infracțiune, în anul 2017, atunci primind însă o pedeapsă cu suspendare.