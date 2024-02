Procesul lui Dani Alves continuă. Victima nu și-a retras acuzațiile

Prima zi a procesului în care Dani Alves este judecat pentru viol s-a încheiat. Luni au fost audiaţi tânăra care îl acuză de viol, a cărei audiere a avut loc cu uşile închise. Aceasta nu și-a retras acuzațiile. De asemenea, a depus mărturie şi o prietenă a reclamantei.

Aceasta a declarat că au luat cina la ea acasă înainte de a ieşi la Duplex Tusset din Barcelona, care oferă „o reducere pentru intrarea în clubul de noapte Sutton înainte de ora 2 dimineaţa”.

„Am glumit cu portarul pentru că am intrat puţin mai târziu decât ora programată. Dansam în zona de discotecă, iar în faţă, la acelaşi nivel, se află zona VIP. Doi sau trei mexicani au coborât şi ne-au întrebat dacă vrem să mergem cu ei în zona VIP. Am fost de acord şi am mers cu ei. Nu am stat mult timp. Au insistat să mergem la o masă la care voiau să ne invite. Era un domn (referindu-se la Alves) care stătea acolo”, a spus prietena victimei.

Ce spune prietena victimei

Prietena victimei a mai spus că aceasta a sunat-o plângând și că i-a explicat tot ce s-a întâmplat. Ea a declarat că fotbalistul încearcă să pară cine nu este.

„Şi-a pus mâna pe spatele meu şi aproape că mi-a atins fundul”, a spus martora, care a izbucnit în plâns. „Verişoara reclamantei m-a sunat şi mi-a spus că trebuie să plece. O cunosc de trei ani şi nu am văzut-o niciodată plângând aşa. Ea a spus: „A intrat în mine, m-a rănit atât de mult”. Am plâns toate trei şi nu am ştiut cum să reacţionez în acel moment. I-am spus că trebuie să facă plângere, iar ea mi-a spus că nu o vor crede. Voia să meargă acasă”.

Relația cu Dani Alves n-a fost consensuală

Prietena denunţătoarei a mai spus că relaţia acesteia cu Dani Alves nu a fost consensuală. „Ea nu a vrut. Era în stare de şoc. Astăzi este într-o stare foarte proastă, a slăbit foarte mult, este anxioasă. Şi-a redus cercul de prieteni pentru că nu mai are încredere în nimeni. Se gândeşte mereu că cineva o urmăreşte, oriunde”, a continuat ea.

Martora a mai spus că fotbalistul a făcut-o curvă pe prietena ei și că a fost foarte agresiv. „A apucat-o şi a aruncat-o pe podea, spunând ceva de genul „eşti mica mea curvă”.

A urmat mărturia verişoare reclamantei: „La masa din zona VIP, erau două fete, Dani Alves şi prietenul său Bruno. La început totul a fost bine, dar apoi am început să ne simţim inconfortabil. Dansau din ce în ce mai aproape de noi, chiar ne atingeau. Dani Alves şi-a pus mâna pe părţile mele intime. Şi pe cele ale reclamantei”.

Un ospătar din zona VIP a declarat că prietenul lui Dani Alves l-a rugat să le invite pe fete la masa lui. Un altul a spus că a avut impresia că toţi de acolo „se distrau”, dar că tânăra a plecat foarte supărată.

Dani Alvers ar fi violat-o în baie

Victima a declarat că fotbalistul a chemat-o la baie și că a violat-o. Aceasta a raportat imediat presupusul incident şi a fost supusă unui examen medical, în timp ce poliţia a izolat zona băii, unde a colectat numeroase probe.

Alves, care riscă o pedeapsă de 12 ani de închisoare, a fost interogat pentru prima dată de poliţie în ianuarie 2023 şi şi-a schimbat apărarea de mai multe ori. El a spus că a întreținut relații sexuale cu victima, dar că nu a tras de ea, potrivit News.