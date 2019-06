Dăncilă a salvat PSD? Cum a acționat premierul după arestarea lui Dragnea: „Era necesar să adun toţi liderii”

Viorica Dăncilă, premierul României, a vorbit despre ceea ce urmat după pierderea alegerilor europarlamentare, acest incident fiind succedat de arestarea liderului partidului, Liviu Dragnea.





Vorbind despre cauzele pierderii alegerilor, Viorica Dăncilă a indicat îndepărtarea de electoratul din 2016, dar a adăugat că este posibil ca fostul lider al PSD Liviu Dragnea să fi avut şi el o parte de vină.

„Eu cred că au fost mai multe greşeli şi vom verifica şi vom face analize astfel încât să vedem unde am greşit. Poate şi Liviu Dragnea a avut vina lui. Dar eu cred că au mai fost şi alte lucruri pe care noi le-am neglijat. Poate ne-am îndepărtat de electoratul nostru din 2016. Poate măsurile noastre trebuiau unele dintre ele pliate pe ceea ce îşi doresc românii. Eu cred că au fost mai multe lucruri care au făcut să avem acest rezultat, un rezultat foarte prost”, a spus Dăncilă.

Potrivit acesteia, liderii PSD nu se aşteptau la un scor de 22-23%, rezultatul fiind „năucitor”.

„În momentul în care am văzut prezenţa foarte mare la vot (am ştiut că PSD va pierde alegerile - n.r.). (...) Eu nu am ştiut ce va anunţa domnul Dragnea. Am mers acolo (la sediul partidului - n.r.), am văzut rezultatul. Rezultatul pentru noi a fost năucitor. Ne-am dat seama că, de fapt, e mai rău decât ne aşteptam şi primul lucru care mi-a venit atunci în minte a fost să vedem, de fapt, care sunt motivele pentru care am generat neîncredere. (...) Ne aşteptam la un scor mai mic, dar nu la 22-23%”, a adăugat ea.

Dăncilă a mai spus că în momentul în care a aflat despre condamnarea lui Liviu Dragnea, discuta cu miniştrii despre posibilitatea ieşirii de la guvernare.

„Eram la guvern împreună cu miniştrii. Discutam tocmai despre ieşirea său rămânerea la guvernare. Am vrut să văd şi punctul lor de vedere. (...) Vă daţi seama că era o a doua lovitură. Mi-am dat seama că e cea mai dificilă perioadă pe care a avut-o PSD. Un rezultat foarte mic la alegerile europarlamentare şi, imediat a doua zi, arestarea preşedintelui partidului. Atunci, cu colegii miniştri, am dat telefon şi am convocat imediat Comitetul Executiv Naţional, pentru că era un moment în care era necesară implicarea, era necesar să adun toţi liderii, astfel încât PSD să nu cumva să se scindeze”, a subliniat ea.

