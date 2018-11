DĂNCILĂ, contestată din interiorul PSD. ATACUL la IOHANNIS care îl CONTRAZICE pe PREMIER

Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, i-a oferit un răspuns Președintelui Klaus Iohannis, după ce acesta a făcut un apel la politicienii PSD să nu accepte adoptarea amnistiei și grațierii.





„Legile pe care le facem nu sunt pentru Liviu Dragnea. Legile sunt pentru zeci de mii de români și zeci de mii de familii de români călcate în picioare de un sistem odios pe care el îl protejează în fiecare zi prin tot ce face. (...)

PSD și ALDE, coaliția de guvernare, va duce la capăt toate legile justiției, modificările Codului Penal. Tot ce am promis vom face și, într-un final, cu siguranță ne vom asuma și ordonanța de amnistie și grațiere, nu știu sub ce formă, formă de lege sau formă de ordonanță”, a declarat Ștefănescu, la Antena 3.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu a discutat cu niciun ministru despre o eventuală Ordonanță de Urgență.

„Nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discuţie în acest sens. De ce să discutăm despre ceva ce nu există? Am văzut că s-a discutat în spaţiul public, dar eu vă spun că pe masa primului ministru nu există aşa ceva şi nu am avut nicio discuţie cu niciun ministru despre aşa ceva”, a spus Dăncilă.

Klaus Iohannis a făcut joi apel la „politicienii PSD care sunt lucizi” să blocheze o eventuală adoptare a ordonanței de urgență privind amnistia și grațierea.

„O Ordonanță (n.r. OUG 13), la vremea respectivă, a fost retrasă, însă există semnale că în PSD nu s-a abandonat această idee. Unii politicieni din PSD vehiculează aceste idei în spațiul public. O astfel de OUG ar fi o catastrofă pentru România. Ar declanșa o criză politică. Fac un apel la politicienii din PSD care sunt lucizi șă întreprindă ce consideră ei ca o astfel de OUG să nu iasă din Guvern”, a spus șeful statului.

