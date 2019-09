„Nu suntem un Guvern eşuat, cum a spus domnul preşedinte. Se joacă cu cuvintele. Este foarte uşor să jigneşti. Eu nu am să jignesc niciodată. Suntem un guvern eficient şi îmi asum cele spuse. Nu suntem un guvern perfect, nu am această aroganţă să spun că am rezolvat toate problemele, dar cifrele arată – şi nu cifrele pe care le spunem noi, pe care le spun Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Strategi şi Prognoză, Eurostatul – că această guvernare este eficientă”, a declarat premierul la Alba Iulia

De asemenea, Dăncilă a mai spus că respinge afirmaţiile preşedintelui Iohannis despre PSD, cum că acest partid ar fi o „catastrofă” pentru România.

„Dacă pentru domnul preşedinte catastrofă înseamnă să creşti pensii şi salarii, să investeşti în comunităţile locale, dacă pentru domnul preşedinte catastrofă înseamnă să iei măsuri pentru creştere economică, dacă pentru domnul preşedinte să ai a doua cea mai mare creştere economică din Europa este o catastrofă, cred că la dânsul aprecierile sunt inversate”, a precizat prim-ministrul.

Viorica Dăncilă a fost însoțită la Alba Iulia de ministrul Finanţelor – Eugen Teodorovici, ministrul Culturii – Daniel Breaz, ministrul Transporturilor – Răzvan Cuc şi vicepremierul Mihai Fifor, potrivit stirileprotv.ro

Te-ar putea interesa și: