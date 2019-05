Dăncilă și Iohannis, față în față. Discuții aprinse în Parlament

Premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis au discutat să se întâlnească, joi, la Palatul Cotroceni, pe fondul crizei remanierii, să negocieze o soluție de compromis.





UPDATE: Premierul Viorica Dăncilă a plecat, joi, de la Palatul Cotroceni, după aproximativ o jumătate de oră de discuții cu președintele Klaus Iohannis.

Întâlnirea a început în jurul orei 11.00 și Dăncilă a mers singură, fără alți miniștri, spun sursele citate.

Cel mai probabil, în debutul ședinței de Guvern, Dăncila va face un anunț legat de întrevedere.

Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis caută o variantă care să convină ambelor Palate.

Președintele urmărește schimbarea unor miniștri și are nevoie de acordul lui Dăncilă în acest demers, în timp ce premierul are trei ministere unde interimatul expiră în curând și are nevoie ca Iohannis să semneze decretele pentru noii miniștri

