„Vrem să avem un candidat care să maximizeze șansa PSD. Noi am pornit de la un scor de 20% , președintele partidului este arestat și nu este ușor. Am încredere în actviul partidului și în cetățeni că vor merge pe durmul care oferă o mai mare deshcidre.

Am vorbit în partid și am introdus pe toți cei care și-au exprimat opținea de a candida. În sodnaje am introdus și un alt candiadt, nu dau nume.

Nu a luat încă în calcul acest lucru. Am considerat că vom merge cu un candidat, iar eu ca președinte îl voi susține. Nu vreau să creadă că sunt un om laș. Dacă partidiul îmi va cere acest lucru, voi candida”, a declarat Dăncilă la DCNews.

