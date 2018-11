DĂNCILĂ NEAGĂ existența unui proiect de AMNISTIE și GRAȚIERE. Ce i-a transmis lui IOHANNIS

Premierul Viorica Dăncilă a reacționat după ce Președintele Klaus Iohannis a lansat o serie de atacuri la adresa Guvernului. Ea a făcut referire și despre Ordonanța de Urgență privind amnistia și grațierea.





„Am ascultat criticile domnul președinte. Sunt de acord că nu totul e perfect. Mai sunt multe de făcut, am avea un ritm mai accelerat dacă am acționa împreună. E lipsă de cooperare, de înțelegere. Ce câștigăm dacă ieșim unii împotriva altora? Eu cred că nu câștigăm nimic. Această critică și dezbinare permanentă aduce defavoruri în plan intern și extern. În România e o societate divizată. Toate aceste lucruri sunt urmărite pe plan extern. Dacă noi arătăm că nu putem avea încredere în noi, cum le putem cere altora să aibă încredere în noi? Președintele ar trebuie să fie un pic mai atent la declarații și să pună în parctică acel consens. Puetm avea un dialog, putem discuta, putem vorbi, nu prin intermediul presei. Dialogul constructiv poate fi benefic, acum am putea deveni mai înțelepți.”, a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a negat existența unei discuții despre posibilitatea adoptării Ordonanței de Urgență privind amnistia și grațierea.

„Nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discuţie în acest sens. De ce să discutăm despre ceva ce nu există? Am văzut că s-a discutat în spaţiul public, dar eu vă spun că pe masa primului ministru nu există aşa ceva şi nu am avut nicio discuţie cu niciun ministru despre aşa ceva”, a mai spus Dăncilă.

