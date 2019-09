Șefa Executivului și a social-democraților le-ar fi spus colegilor că dacă PSD nu scoate un scor bun la alegeri, va dispărea ca partid, potrivit Antenei 3.

Dăncilă a negat, în fața camerelor, că ar fi afirmat acest lucru.

„De ce luați în calcul să nu câștigăm? Am spus că dacă nu câștigăm, vom avea o problemă din punct de vedere electoral la următoarele alegeri. Le-am spus o realitate. Că dacă rezultatul e slab, e normal că încrederea în PSD va fi diminuată”, a spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a discutat luni cu deputaţii PSD despre moţiunea de cenzură care ar putea fi depusă de Opoziţie.

Șefa Guvernului a menţionat la finalul discuțiilor că le-a transmis acestora că trebuie să fie uniţi pentru ca un astfel de demers să nu aibă succes.

Întrebată câte voturi le lipsesc social-democraților, Dăncilă a spus: „Nu am făcut un calcul”, adăugând că are încredere în colegii săi.

Ea a mai susținut că nu negociază cu Pro România pentru a forma o nouă majoritate parlamentară. „Nu am cedat în faţa PRO România şi nu fac negocieri cu PRO România”, a precizat Dăncilă.

Preşedinta PSD s-a întâlnit luni şi cu grupul minorităţilor naţionale.

„La noi aşa am observat că există de foarte mult timp o împărţire în grup pentru că la noi sunt reprezentate 17 organizaţii. Practic, suntem 17 partide într-unul şi probabil jumătate – jumătate va fi votul. Am avut acum o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă, a fost o delegaţie, şi am spus că noi probabil că o să votăm jumătate – jumătate ca de obicei în ultimul timp. A fost o discuţie foarte bună. O să avem o discuţie şi cu o delegaţie a PNL miercuri, după votul final”, a afirmat Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților naționale, după discuția cu președinta PSD Viorica Dăncilă.

