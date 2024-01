Dana Roba nu îl iartă pe fostul soț. Cum vrea să-l facă să plătească usturător

„O să îl execut silit. Dacă îmi dă 220.000 de euro, vând apartamentul și apoi facem jumi-juma. Dacă nu îmi dă, îl execut cu apartamentul, casa, tot ce are el. Încă nu s-a aprobat, dar lui i s-a pus sechestru pe tot ce are. Plus că Spitalul Județean l-a dat în judecată și are să dea și acolo 3.000 de euro. Eu i-aș lua apartamentul pe care vreau să îl vând cu 110.000 de euro. Plus 10% din casa lui, plus că mai are un teren de fotbal pe care primarul l-a trecut pe numele lui. A fost când noi eram căsătoriți, eu am plătit intabularea, eu m-am ocupat și de asta. Nu îmi doresc nici pensie alimentară de la el”, a spus Dana Roba pentru cancan.ro.

Fostul soț i-a făcut plângere pentru evaziune fiscală

Make-up artista mai spune că pe parcursul relației cu fostul soț, doar ea a adus bani în casă. Cu toate astea chiar înainte de a intra la închisoare, Daniel Balaciu i-a făcut plângere pentru evaziune fiscală.

„Eu l-am întreținut pe el în toți acești ani. Imaginează-ți că el mergea în weekend cu copiii la sat și, când se întorcea, deja avea cadoul cumpărat. I-am cumpărat numai tricouri și pantaloni de firmă, iar eu nu meritam nici un buchet de flori la an. El mi-a făcut și plângere că fac evaziune fiscală”, a mai declarat Dana Roba.