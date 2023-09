Dana Roba acuză din nou familia fostului soţ. Acuzații grave într-un scandal interminabil

Dana Roba face noi acuzații pentru membrii familiei lui Daniel Balaciu, fostul ei soț. Aceasta spune că a cerut să afle unde a ascuns bărbatul actele și banii pe care îi luase, dar s-a văzut mințită.

Dana Roba i-a spus cumnatului său că familia Balaciu poate vedea nepoatele doar dacă îi dă înapoi actele și banii. Vedeta acuză că a fost mințită și nu a găsit niciun act. Iar de bani nici nu poate fi vorba.

Așa că a fost nevoită să meargă la un notar pentru a avea din noua diplomă de make-up artist și actele de la casă.

I-am transmis cumnatului meu că dacă îmi vor da actele și banii înapoi, atunci pot vedea fetele două ore pe zi în prezența mea, fără prezența mea nu le vor mai vedea niciodată.

„Mi-a zis că îi va transmite lui Daniel să-mi zică unde sunt actele. Evident că a mințit, am cotrobăit toată casa și nu le-am găsit niciunde, am fost la notar și am scos actul de pe apartament, am scos și diploma de make-up artist”, a spus Dana Roba.

Dana Roba acuză: „Soacra mea e o mincinoasă”

Acuzațiile făcute de Dana Roba nu se opresc aici. Makeup artista spune că soacra ei minte că vrea să le vadă pe nepoate.

Aceasta susține că a încercat să ia legătura cu ea pentru a le vedea pe nepoatele ei. Mama lui Daniel Balaciu a susținut că vrea să le vadă pe cele două fetițe, dar nu i-a răspuns niciodată.

Au fost audiați cumnatul meu, socrul meu și soacra mea. Soacra mea e o mincinoasă, a zis că îi e dor de fete, că vrea să le vadă, dar în momentul în care am sunat-o am încercat de zeci de ori să iau legătura cu ea, dar nu a răspuns niciodată”, a mai susținut ea.

Dana Roba a povestit recent, într-un interviu, că socrii ei și cumnatul au fost audiați pentru furt. Familia lui Daniel Balaciu i-au furat brunetei o sumă considerabilă de bani și mai multe acte. Mai mult, make-up artista crede că episodul șocant prin care a trecut ar fi fost premeditat. Iar cea care l-a influențat pe soțul ei să comită fapta ar fi fost chiar mama lui.

Make-up artista încă luptă să își revină. Ea a mărturisit că nu poate să fie pe deplin liniștită până când Daniel Balaciu nu va primi pedeapsa pe care o merită.