Întrebată dacă universul judecatorului a fost schimbat de pandemie, Dana Gîrbovan a răspuns: „Categoric pandemia a schimbat semnificativ universul fiecarui judecator, fie si numai prin simplu fapt ca ne-am trezit, brusc, cu intreaga activitate schimbata, a răspuns Dana Gîrbovan.

Nimic nu mai este în această perioadă ca înainte

Şi continuă: „Schimbarea se simte de cum intri in cladirea instantei, unde esti intampinat de jandarmi cu masca si sticla de dezinfectant. Salile de judecata si holurile instantei sunt practic pustii, lipsind oamenii si agitatia obisnuita.

Rutina „studiu dosare – sedinta de judecata –pronuntare si motivare hotarare” a disparut si ea, odata cu suspendarea majoritatii cauzelor. Cu exceptia situatiilor in care prezenta la instante e necesara, judecatorii lucreaza de acasa.

Eforturile fiecarui judecator sunt focusate in aceasta perioada pe motivarea dosarelor deja hotarate. Este esential sa le finalizam pe cat posibil, pentru ca toate dosarele puse acum in asteptare vor aglomera rapid sedintele de judecata in perioada urmatoarea. Vor urma luni extrem de incarcate pentru judecatori, procurori si avocati si e imperativ sa fim pregatiti.

Despre restrângerea drepturilor fundamentale

„Intr-un alt plan, ma preocupa si urmaresc cu atentie restrangerea drepturilor fundamentale, intr-o proportie si de o gravitate fara precedent de la caderea comunismului. Fara indoiala, vremurile de criza impun solutii exceptionale, insa restrangerea drepturilor fundamentale poate fi facuta si trebuie facuta doar cu respectarea limitelor impuse de art. 53 din Constitutie, si anume: masura sa fie dispusa prin lege, sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata în mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii. In asemenea situatii este esential ca cetatenii, jurnalistii, ONG-urile avand ca scop protectia drepturilor fundamentale sa vegheze la respectarea acestor limite.

Modul in care, in situatii de criza, autoritatile respecta proportionalitate masurilor de restrangere a drepturilor si libertatilor, precum si caracterul temporar al acestora este un test bun pentru gradul real de democratie si libertate al oricarei tari…Mai multe explicaţii date de Dana Gîrbovan le puteţi citi AICI